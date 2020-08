Mecz Ligi Mistrzów zagrożony. Koronawirus w Atletico Madryt

Nowe zasady, inny format. Wraca najdziwniejsza Liga Mistrzów w historii Miesiące... czytaj dalej » Atletico ma zaplanowany na 13 sierpnia w Lizbonie mecz ćwierćfinałowy z RB Lipsk. Do Portugalii ekipa miała pojechać w poniedziałek 10 sierpnia. W tym momencie nie wiadomo, czy tak się stanie.

Czekają na wytyczne

Testy - zgodnie z zaleceniami UEFA - przeprowadzono w sobotę. W niedzielę były znane wyniki. Na razie nie wiadomo, czy będzie miało to wpływ na ich udział w Champions League.

Natychmiast zakażone osoby zostały odizolowane od drużyny i przebywają w swoich domach. Klub wdrożył też protokół medyczny zalecany przez służby sanitarne w Hiszpanii oraz UEFA.

Klub poinformował, że czeka na kolejne wytyczne, a wszystkie służby - zarówno w Hiszpanii, jak i Portugalii - zostały poinformowane.

Zadecyduje tylko jeden mecz

Z powodu pandemii choroby COVID-19 zmieniono format rozgrywek Ligi Mistrzów. W Lizbonie zostanie rozegrany miniturniej. O awansie zadecyduje jedno spotkanie. Od 12 do 15 sierpnia rozegrane zostaną cztery ćwierćfinały, a 18 i 19 sierpnia półfinały.

Triumfator LM zostanie wyłoniony 23 sierpnia w meczu finałowym na stadionie Luz w Lizbonie, na którym swoje spotkania rozgrywa Benfica.