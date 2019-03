Lewandowski krytykowany. Niemcy złośliwie przekręcili jego nazwisko

17.02 | - Nic z tych słów nie rozumiem - stwierdził z szerokim uśmiechem. - Nie, nie jestem samotnikiem. Przyjaciel to duże słowo, więc nie chcę go nadużywać, ale na pewno mam bardzo dobrych kumpli (…). Nie lubię odnosić się do rzeczy, które są wymyślone i nie trzymają się kupy - przyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski (55 goli).

Zabawa słowem z nazwiskiem Lewandowskiego to popularny zabieg w niemieckich mediach. Polski napastnik miał trudne początki w Bundeslidze, więc media złośliwie przezywały go Lewanflopskim (flop - wpadka).

"LewanREKORDski". Strzela w zabójczym tempie Stało się. Od... czytaj dalej » Obecny kapitan reprezentacji Polski nic sobie jednak nie robił z żartów, tylko rzetelnie pracował na swoje nazwisko. Z czasem stał się Lewantorskim (tor - gol), a od paru tygodni już Lewanrekordskim. To ostatnie w nawiązaniu do tego, że został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi.

Liga Mistrzów to jednak inna historia.

Polowanie na czarownice

W środę Bayern przegrał u siebie z Liverpoolem 1:3 i odpadł z Champions League już w 1/8 finału. W Monachium zaczęło się szukanie kozła ofiarnego. "Bild" winą za niepowodzenie Bayernu obarczył właśnie Lewandowskiego. Dlatego że, jak napisano, był nieskuteczny i kapryśny, a kiedy trzeba było skrytykować siebie, skrytykował Kovaca za dobór taktyki.

Dziennik wzmocnił przekaz, ilustrując komentarz zdjęciem, na którym Lewandowski rozkłada ręce w geście niezadowolenia. Przekaz dziennikarzy jest taki, że polski napastnik narzeka na swoich kolegów.



Argument o kaprysach Lewandowskiego podnoszony jest w tym roku regularnie. Prym w atakach na polskiego napastnika wiedzie Dietmar Hamann. Były pomocnik Bayernu wbija Polakowi szpilę za szpilą, twierdząc, że jego machanie rękami i tym podobne gesty na pewno nie pomagają drużynie. - Lewandowski jest problemem Bayernu - stwierdził.

"LewanMOTZKI" - uderzył wielkimi literami "Bild". To znów gra słów. "Motzki" to popularny w latach 90. niemiecki serial, w którym główny bohater narzekał na wszystko, co się da. Teraz jego rolę miał przejąć Lewandowski.

Niemiecki dziennik przypomina, że w kluczowej fazie Ligi Mistrzów Lewandowski nie odegrał istotnej roli od 2013 roku. W pamiętnym półfinale "Lewy", jeszcze jako piłkarz Borussii Dortmund, wbił cztery gole Realowi Madryt.

Co prawda tym razem w 1/8 finału Lewandowski nie strzelił żadnego gola w dwumeczu z innym potentatem Liverpoolem, ale Niemcy przemilczeli, że w tej edycji Ligi Mistrzów zdobył jednak osiem bramek. Do niedawna polski napastnik samodzielnie otwierał klasyfikację najlepszych strzelców. Dopiero w środę, dzięki bramce w meczu Barcelony z Lyonem, dogonił go Lionel Messi.