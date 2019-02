"Lewandowski problemem. Trzeba pozwolić mu odejść". Zareagował agent Polaka

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Bayern przegrał ostatni mecz ligowy z Bayerem 1:3. Na stadionie w Leverkusen wszyscy piłkarze mistrza Niemiec spisali się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nie zachwycił również Lewandowski, który tym razem nie strzelił gola. Jedyną bramkę dla monachijczyków zdobył pomocnik Leon Goretzka. Sądząc po słowach Hamanna, to właśnie Polak jest obecnie najsłabszym ogniwem Bawarczyków.

- Myślę, że Lewandowski stał się dla Bayernu problemem. Jego teatralne zachowanie, wymachiwanie rękoma, a czasem bierna postawa na boisku sprawiają, że musi być odbierany przez kolegów jako "samotny wilk" – powiedział Hamann na antenie Sky Sports.

- Będąc napastnikiem Bayernu, musisz stanowić wartość dla zespołu także wtedy, gdy nie strzelasz goli. Aktualnie w przypadku Lewandowskiego tak nie jest. Sądzę, że nie ma zbyt wielu przyjaciół w drużynie i czasami wzbudza kontrowersje – podkreślił.

Powinien odejść

Na tym jednak nie koniec. Kontynuując swoją tyradę w studiu Sky Sports, Hamann stwierdził, że Lewandowski powinien zostać sprzedany w najbliższym oknie transferowym.

- Latem Bayern powinien bardzo poważnie rozważyć kupno napastnika do pierwszej jedenastki, a nie zmiennika. Oczywiście, oznacza to, że trzeba pozwolić odejść Lewandowskiemu. Problem jest taki, jak dużo będą w stanie zapłacić zainteresowane kluby – zastanawiał się Hamann.

Lewandowski nie trenował przed Pucharem Niemiec. Bayern pogubił się w wyjaśnieniach Bayern Monachium... czytaj dalej » - Z kolei inny problem to brak światowej klasy napastników. Takich jest pięciu, sześciu, może siedmiu. Każdy chciałby ich mieć w zespole. A zatem pojawia się pytanie, czy Bayern jest w stanie tak dużo zapłacić – dodał.

Agent broni

Do powyższych zarzutów odniósł się Maik Barthel. To agent Lewandowskiego, reprezentujący jego interesy na niemieckim rynku.

- Atakowanie piłkarzy po porażce w Leverkusen, do tego w takim stylu, w jakim zrobił to pan Hamann, na pewno nie pomoże. Fakt, że dla niego Robert jest główną przyczyną niepowodzeń Bayernu, mówi coś o jego wiedzy taktycznej. Może on w ogóle nie oglądał meczu... - odpowiedział na łamach dziennika "Bild".

Zdaniem niemieckich mediów do monachijskiego klubu przymierzani są m.in. napastnik RB Lipsk Timo Werner oraz Luka Jović z Eintrachtu Frankfurt.

Oglądaj Puchar Niemiec w Eurosporcie 1

W najbliższą środę o godzinie 20.45 Eurosport 1 przeprowadzi transmisję ze spotkania 1/8 finału Pucharu Niemiec, w którym Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z Herthą Berlin. Wcześniej, o 18.30 rozpocznie się mecz RB Leipzig -VfL Wolfsburg, a więcej 4. i 6. drużyny Bundesligi.

Ponadto wszystkie mecze 1/8 finału pokaże na żywo Eurosport Player.

