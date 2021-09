Emreli znów bohaterem Legii. Wielkie zwycięstwo mistrzów Polski

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL

Rosyjskie media: porażka z "nijaką" Legią to katastrofa Spartak Moskwa... czytaj dalej » Na to spotkanie kibice w Warszawie czekali od momentu losowania, a więc od końca sierpnia. Do stolicy przyjechała jedna z najlepszych drużyn Premier League ostatnich sezonów. Klub z Leicesteru w 2016 roku cieszył się z sensacyjnego mistrzostwa Anglii.

W tym sezonie podopieczni Brendana Rodgersa jak na razie słabo prezentują się w lidze. Po sześciu kolejkach mają siedem punktów i zajmują 13. miejsce.

Równie źle w PKO BP Ekstraklasie wygląda Legia - dziewięć punktów i 15. lokata po siedmiu seriach meczów.

Metamorfoza w Europie

Warszawianie w europejskich pucharach to jednak zupełnie inna drużyna. I nie ma znaczenia, że trener Czesław Michniewicz praktycznie za każdym razem ma wielkie problemy z zestawieniem optymalnego składu. Przed dwoma tygodniami w Moskwie Legia ze Spartakiem zwyciężyła 1:0 po golu w doliczonym czasie gry. Leicester zremisował za to 2:2 z SSC Napoli.

Przed czwartkowym spotkaniem okazało się, że "Wojskowi" będą musieli radzić sobie bez Artura Boruca. 41-letni bramkarz i ikona klubu ma problem z plecami. W wyjściowej jedenastce zastąpił go ponad 20 lat młodszy Cezary Miszta. Nastoletni zawodnik Legii grał od początku pewnie.

A gospodarze zaczęli bez kompleksów. Mimo że budżet klubu z Leicesteru jest około 20 razy większy, to miejscowi prezentowali się lepiej. Już w drugiej minucie bardzo dobrą okazję miał Mattias Johansson.

Potem pierwszy sygnał ostrzegawczy dla przyjezdnych dał Mahir Emreli. Po świetniej akcji znalazł się w sytuacji sam na sam z Kasperem Schmeichelem. Okazało się jednak, że był na pozycji spalonej.

Źródło: PAP / TVN24 Mahir Emreli strzelił dziesiątego gola dla Legii w tym sezonie

Azerski król

Chwilę później azerski napastnik był już bezbłędny. W 31. minucie dostał podanie od Josue w trudnej sytuacji, ale sobie świetnie poradził. Będąc pod opieką dwóch obrońców gości, oddał piękny strzał lewą nogą zza pola karnego. Piłka trafiła jeszcze w słupek i wpadła obok bezradnego Schmeichela.

Dla Emreliego to był dziesiąty gol w 18. występie w tym sezonie w barwach stołecznej drużyny. 24-latek został piłkarzem Legii w czerwcu tego roku. Trafił do niej za darmo z Karabachu Agdam. W azerskiej ekstraklasie rozegrał łącznie 140 spotkań, w których 59-krotnie pokonywał bramkarzy rywali.

Już w okresie przygotowawczym prezentował bardzo dobrą formę Potwierdził ją w debiucie w oficjalnym meczu. To było pierwsze spotkanie w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Emreli zdobył dwie bramki w starciu z norweskim Bode. Później było równie dobrze i najlepszy snajper zespołu z ubiegłego sezonu, a więc Tomas Pekhart trafił na stałe na ławkę rezerwowych.

Źródło: Getty Images Mahir Emreli cieszy się z gola dla Legii

Tak naprawdę to jemu warszawska ekipa zawdzięcza awans do fazy grupowej Ligi Europy. W dwumeczu ze Slavią Praga strzelił trzy gole, w tym oba w wygranym 2:1 rewanżu przy Łazienkowskiej.

W czwartek ponownie okazał się bohaterem.

Chaotyczne ataki Leicesteru

Angielski zespół zwłaszcza w drugiej połowie próbował odważniej zagrozić bramce Miszty. Młody golkiper zachował jednak spokój. Dopiero w końcówce w ekipie gości na murawie pojawił się legendarny napastnik Jamie Vardy, ale nic już to nie zmieniło.

To Legia miała genialną okazję. W 88. minucie fenomenalną szybkością popisał się bohater z Moskwy, a więc Lirim Kastrati. Pomocnik z Kosowa pięknie wymanewrował obrońców gości i po interwencji Schmeichela piłka trafiła w słupek. Chwilę później jeszcze lepszą okazję zmarnował Pekhart, któremu wspaniale podawał w polu karnym Kastrati.

Niewykorzystane sytuacje na szczęście się nie zemściły. Legia po raz drugi wygrała 1:0 i jest liderem grupy C.

21 października mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z Napoli. Włoska ekipa w równolegle toczonym spotkaniu przegrała u siebie ze Spartakiem 2:3.

Legia Warszawa - Leicester City 1:0 (1:0)

Bramki: Emreli (31')