Mocne uderzenie Legii w doliczonym czasie i wymarzony początek w Lidze Europy

RELACJA I WYNIK Z MECZU LIGI EUROPY SPARTAK MOSKWA - LEGIA WARSZAWA >>>

W fantastycznej z marketingowego punktu widzenia grupie C legioniści muszą szukać punktów wszędzie, gdzie tylko się da. Przy takich firmach jak Napoli czy Leicester City to właśnie Spartak wydaje się rywalem, na którym mistrzowie Polski będą mogli ugrać najwięcej.

"Fantastyczne losowanie" Legii. Michniewicz cieszy się ze spotkania z ulubionym trenerem Legia Warszawa... czytaj dalej » Początkowo nad zespołem z Warszawy zbierały się jednak czarne chmury. Mecz nie układał się po myśli legionistów, którzy dali sobie narzucić warunki rywala. A Spartak atakował od samego początku. Już przed upływem 10. minuty Artura Boruca mogli pokonać Quincy Promes czy Gieorgij Dżykija.

Przewaga Spartaka nie podlegała dyskusji, a bramka wydawała się tylko kwestią czasu. Piłkarze Rui Vitorii mieli jednak fatalnie rozregulowane celowniki. W ciągu godziny oddali na bramkę Boruca kilkanaście strzałów, ale tylko dwa były celne.

Grali do końca

W drugiej części gra układała się podobnie. Spartak napierał z każdą minutą, choć niewiele z tego wynikało. W 66. minucie legioniści jednak zamarli. Fatalny błąd w kryciu popełnił Artur Jędrzejczyk, który pozwolił Dżykiji na dośrodkowanie otwierające drogę do bramki. Do strzelenia gola z pięciu metrów było dwóch pozostawionych bez opieki kandydatów z drużyny Spartaka. Na strzał głową zdecydował się Samuel Gigot. Francuzowi zabrakło centymetrów, piłka trafiła w poprzeczkę.

Ale wracając do pierwszego akapitu - legioniści przyjechali do Moskwy po trzy punkty i ani myśleli wracać z pustymi rękami. Poprzeczka Gigota podziałała na mistrzów Polski jak płachta na byka.

Piłkarze Czesława Michniewicza do końca szukali swoich szans. Niezłą okazję miał Luquinhas, którego fenomenalnym prostopadłym podaniem uruchomił Bartosz Slisz. Brazylijczykowi zabrakło jednak zdecydowania. Zwlekał z oddaniem strzału i przy nacierających obrońcach gospodarzy ostatecznie przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Jeszcze bliższy szczęścia był chwilę później Mahir Emreli. Azerski napastnik w 77. minucie dostał świetne dośrodkowanie od wprowadzonego z ławki Lirima Kastratiego i stanął przed szansą zdobycia bramki na wagę kompletu punktów. Borucowi parę chwil wcześniej pomogła poprzeczka, bramkarzowi Spartaka - słupek.

Na tym jednak nie koniec emocji. Już gdy wybiła 90. minuta, rezerwowy Ernest Muci popisał się spektakularnym rajdem po lewej stronie. Wszyscy myśleli, że piłka wyszła poza linię, ale jakimś cudem utrzymał ją w boisku. Kontrę zakończył znakomitym płaskim dośrodkowaniem w pole karne akurat na prawą nogę zamykającego akcję Kastratiego, który już w doliczonym czasie uciszył stadion w Moskwie.

Początek Ligi Europy nie mógł się ułożyć Legii lepiej.

Czas na Zielińskiego

W drugim meczu w grupie C Ligi Europy w czwartek Leicester podejmie Napoli Piotra Zielińskiego.

Kolejny mecz Legii w Lidze Europy w czwartek 30 września, kiedy to mistrzowie Polski na Łazienkowskiej podejmą Leicester.

Awans do fazy pucharowej uzyskają dwie najlepsze drużyny w grupie. Zespół z pierwszego miejsca wskakuje od razu do 1/8 finału, z kolei zespół z drugiego miejsca przejdzie do 1/16 finału Ligi Europy. Trzeciej drużynie w tabeli na zakończenie fazy grupowej pozostanie rywalizacja na pocieszenie w Lidze Konferencji.

Liga Europy 2021/22 - 1. kolejka fazy grupowej:

Spartak Moskwa - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

Bramka: Lirim Kastrati (90.+1)

Spartak: Aleksandr Maksimienko - Nikołaj Raskazow, Samuel Gigot, Georgij Dżikija - Victor Moses (82. Zelimchan Bakajew), Nail Umiarow, Roman Zobnin (23. Jorrit Hendrix), Ayrton (69. Aleksandr Łomowicki) - Jordan Larsson (82. Aleksandr Sobolew), Ezequiel Ponce, Quincy Promes.



Legia: Artur Boruc - Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Maik Nawrocki - Mattias Johansson, Bartosz Slisz, Ihor Charatin (59. Lirim Kastrati), Josue (90. Rafael Lopes), Luquinhas (83. Ernest Muci), Filip Mladenovic - Mahir Emreli (82. Tomas Pekhart).

Terminarz Legii Warszawa w Lidze Europy 2021/22:

15 września 16:30 Spartak Moskwa - Legia Warszawa 0:1

30 września 18:45 Legia Warszawa - Leicester City

21 października 21:00 Napoli - Legia Warszawa

4 listopada 18:45 Legia Warszawa - Napoli

25 listopada 21:00 Leicester City - Legia Warszawa

9 grudnia 18:45 Legia Warszawa - Spartak Moskwa