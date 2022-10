Butelki poleciały w piłkarzy Legii w Poznaniu

Dudelange – Lech Poznań w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

Klasyk ekstraklasy rozczarował, ponad 35 tysięcy widów (rekord frekwencji tego sezonu) obejrzało przeciętne widowisko. Skończyło się 0:0.

Z podziału punktów bardziej zadowoleni mogą być warszawianie, którzy kończyli mecz w dziesiątkę, bo za czerwoną kartkę (konkretnie drugą żółtą) wyleciał Artur Jędrzejczyk.

Nerwów na wodzy nie utrzymali także niektórzy z kibiców gospodarzy, którzy pod koniec drugiej połowy różnymi przedmiotami zaatakowali piłkarzy Legii. W bramkarza Kacpra Tobiasza poleciała m.in. szklana butelka. On kibicom nie pozostał dłużny, przedmioty odrzucał za linię końcówą, w pewnym momencie popukał się w głowę, dając do zrozumienia, co myśli o takim zachowaniu.

Źródło: Newspix Jedna z butelek rzucona z trybun

Rose dostał butelką w nogę

To nie wszystko. Wprowadzonego na ostatni kwadrans Lindsaya Rose trafiono w nogę wypełnioną czymś plastikową butelkę.

Sędzia Piotr Lasyk musiał przerwać spotkanie, prosząc o interwencję jego organizatorów.

Drugą połowę przedłużono o osiem minut.

Lech Poznań - Legia Warszawa 0:0



Żółta kartka - Lech Poznań: Mikael Ishak. Legia Warszawa: Artur Jędrzejczyk, Paweł Wszołek, Filip Mladenovic, Blaz Kramer, Maik Nawrocki, Rafał Augustyniak. Czerwona kartka za drugą żółtą - Legia Warszawa: Artur Jędrzejczyk (80).



Lech Poznań: Filip Bednarek - Joel Pereira, Filip Dagerstaal, Antonio Milic, Barry Douglas - Michał Skóraś, Nika Kwekweskiri (79. Filip Szymczak), Joao Amaral (53. Afonso Sousa), Jesper Karlstroem (79. Radosław Murawski), Kristoffer Velde (65. Heorhij Citaiszwili) - Mikael Ishak.



Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Mattias Johansson, Maik Nawrocki, Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenovic - Paweł Wszołek (86. Blaz Kramer), Rafał Augustyniak, Ernest Muci (68. Bartosz Kapustka), Bartosz Slisz, Makana Baku (68. Maciej Rosołek) - Carlitos (82. Lindsay Rose).