Świderski wrócił do strzelania. PAOK na szczycie w Grecji

Świderski: PAOK był dobrym wyborem

- Mogłoby się wydawać, że fajnie trafić do Grecji, ale PAOK Saloniki był również dobrym kierunkiem pod względem sportowym. Wygraliśmy ligę, mamy szansę na grę w Lidze Mistrzów. To duży przeskok - powiedział Karol Świderski, który zimą przeniósł się do PAOK-u Saloniki.

