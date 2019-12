Guardiola chce zostać w Manchesterze. "To nie zależy tylko ode mnie"

- Pytajcie Mike'a Rileya i jego ludzi, nie mnie - tak zareagował Pep Guardiola na pytanie o to, czy sędzia podjął słuszną decyzję, nie dyktując rzutu karnego dla Manchesteru City. - Zapukajcie do nich, zadzwońcie, może wam powiedzą, dlaczego raz odgwizdane jest zagranie ręką, a raz nie - grzmiał menedżer The Citizens.

Ostatnio w brytyjskich mediach pojawiły się informacje, jakoby Guardiola mógł rozwiązać kontrakt przed ostatnim rokiem obowiązywania, tj. w czerwcu 2020 roku. Podsyciło do spekulacje, że może zdecydować się na odejście z klubu.

Wcześniej mówiło się m.in. o powrocie do Bayernu Monachium, który wówczas będzie poszukiwał nowego szkoleniowca. Obecny trener zespołu z Allianz Arena, Hansi Flick, ma pełnić funkcję do końca sezonu.

Musi zasłużyć

Choć Manchester City ma dość małe szanse na obronę mistrzostwa Anglii i obecnie traci do prowadzącego Liverpoolu już jedenaście punktów, to wygląda na to, że Guardiola nie myśli o zmianie otoczenia.

- To mój czwarty sezon, a następny będzie piątym, bo będę chciał zostać także na przyszły sezon. To długo. Jednak czuję się tu niezwykle dobrze - powiedział, po czym poruszył temat podpisania nowej umowy.

- Zobaczymy, czy zasłużę na nowy kontrakt. Poziom wzrósł, oczekiwania również i wkrótce przekonamy się, czy możemy im sprostać. To nie zależy tylko ode mnie - podkreślił na konferencji przed piątkowym meczem z Wolverhampton Wanderers.

Źródło: Getty Images Pep Guardiola i Manchester City obronili tytuł mistrzowski w Premier League

Chcą utrzymać poziom

Wyjazdowe spotkanie z Wolves może okazać się niezwykle trudne. Podopieczni Nuno Espirito Santo ponieśli zaledwie jedną porażkę w ostatnich trzynastu spotkaniach ligowych.

- Wolves zawsze są jednym z najtrudniejszych rywali. To, co robi Nuno, jest naprawdę niesamowite. Kiedy grają u siebie, to są świetnie zorganizowani i narzucają swoje tempo. Mam nadzieje, że zdołamy utrzymać poziom z ostatnich tygodni i spotkań - dodał.

Liverpool gra dzień wcześniej. Zmierzy się na wyjeździe z wiceliderem - Leicester City.