Ribery kontuzjowany. Opuści początek rundy

O problemach, jakie napotkały francuskiego weterana, mistrzowie Niemiec zdążyli już oficjalnie poinformować. "Małe zmartwienie podczas zbliżającego się końca obozu w Dausze z powodu środowej kontuzji Ribery’ego. Franck, wracaj szybko do zdrowia" – klub napisał na Twitterze w czwartek rano.



A bit of a dampener as the Doha training camp draws to a close, with @FranckRibery pulling a quad muscle in training yesterday.



35-latek w trakcie wewnętrznej gierki między zawodnikami obecnej kadry mistrzów Niemiec naderwał mięsień w prawym udzie i treningu wspólnie z zespołem już nie dokończył. Klub nie podał do wiadomości, jak długo trwała będzie przerwa Ribery’ego, lecz według bardzo dobrze poinformowanych dziennikarzy "Bilda" powinna wynieść około dwa tygodnie. Oznacza to, że najbardziej doświadczonego zawodnika klubu ominie początek rundy rewanżowej Bundesligi. Bayern zainauguruje drugą część sezonu w piątek 18 stycznia wyjazdowym meczem z Hoffenheim.

Kłopoty to jego specjalność

To kolejne w ostatnich dniach perypetie reprezentanta Francji. Na początku roku bardzo głośno o nim zrobiło się z powodów niezwiązanych ze sportem. Piłkarz w mediach społecznościowych pochwalił się wizytą w ekskluzywnej restauracji i gdy spotkał się z krytyką mediów i fanów za zbytnią rozrzutność, odpłacił się za nią wulgarnym wpisem na Twitterze.