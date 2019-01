Stek obelg Ribery'ego. Poszło o wizytę w restauracji

W lidze niemieckiej trwa właśnie przerwa w rozgrywkach. Bayern do drugiej części sezonu przygotowuje się w Katarze. Czas tuż przed rozpoczęciem zgrupowania Ribery spędzał w Dubaju.

Dwa dni temu wybrał się do restauracji swojego przyjaciela, popularnego tureckiego kucharza Nurseta Gocke. Zafundował sobie stek. Przygotowaniami do uczty pochwalił się w mediach społecznościowych.



No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother #SaltBae#fr7#ELHAMDOULILLAHpic.twitter.com/O5ztj4mueq — Franck Ribéry (@FranckRibery) 3 stycznia 2019

Szybko przekonał się, że decydując się na taki krok włożył kij w mrowisko. Kibice zaczęli oskarżać go o rozrzutność i ekstrawagancję. Temat podsyciły media informując, że danie mogło kosztować nawet 1200 euro. Skąd taka cena? Zauważono, że stek, który wylądował na stole piłkarza pokryty był cienką warstwą złota.

Dwa wulgarne wpisy

Bayern trenuje w Katarze. Kibice oburzeni, Rummenigge broni decyzji Bayern Monachium... czytaj dalej » Reakcja fanów oraz dziennikarzy zadziałała na Ribery'ego jak płachta na byka. Piłkarz zareagował bardzo emocjonalnie. W sobotę umieścił na Twitterze dwa wpisy. W słowach nie przebierał. Zaatakował najpierw fanów, potem media.

"Zacznijmy od zazdrosnych hejterów, którzy urodzili się tylko dlatego, że prezerwatywa była dziurawa. P******e wasze matki, babcie, a nawet wasze drzewo genealogiczne. Niczego nie jestem wam winien. Mój sukces, ponad wszystko, zawdzięczam Bogu, sobie i bliskim, którzy we mnie wierzyli. Reszta jest niczym innym, niż tylko kamyczkami w mojej skarpetce" - napisał.

"Do pseudodziennikarzy, którzy mnie krytykują: dlaczego w krajowych mediach nie pojawia się nic, gdy angażuję się w akcje charytatywne i pomoc potrzebującym? Bo wy wolicie pisać o mojej rodzinie, analizować moje gesty i to, co jem" - dodał.

Lewandowski też na steku

Ribery nie był jedynym piłkarzem Bayernu, który w ostatnim czasie korzystał usług wspomnianej restauracji. Filmik z wizyty w lokalu umieścił też na swoim Instagramie Robert Lewandowski. Polak zdecydował się jednak na mniej kosztowną opcję niż swój kolega z Bayernu.