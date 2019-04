Gol za golem w Manchesterze. City się podniosło

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

21:51 Pytamy zatem jeszcze raz. Kto w półfinale?

48 minuta Koniec genialnej pierwszej połowy.

47 minuta Znów rozpędził się Sterling, ale tym razem zatrzymał się na linii pola karnego. Anglik jest w genialnej formie.

44 minuta Lewą nogą sprzed pola karnego De Bruyne i 44. minucie mamy pierwszy obroniony strzał w meczu.

43 minuta Wreszcie coś w ofensywie ze strony Tottenhamu. Świetna akcja Sona, strzał w stronę dalszego słupka i minimalna pomyłka. To mógł być gola na 3:3!

40 minuta Sissoko jeszcze z kartką za przedłużanie.

40 minuta A Sissoko nie da jednak rady. W miejsce Francuza na boisku pojawił się Llorente.

39 minuta Róg wykonywał David Silva, ale piłka chyba nawet nie wpadła na boisku. Beznadziejne kopnięcie...

37 minuta Wreszcie pokazał się Aguero. Strzał Argentyńczyka zablokowany i będzie rzut rożny.

21:37 Mamy też pierwszego gola w Porto. Tam prowadzi Liverpool.

36 minuta Mamy chwilę przerwy. Na murawie leży Sissoko, ale wygląda na to, że Francuz dojdzie do siebie.

26 - Raheem Sterling has been directly involved in more goals at the Etihad than any other Man City player this season (17 goals, 9 assists). Incredible. #MCITOT — OptaJoe (@OptaJoe) 17 kwietnia 2019

32 minuta Teraz szarża Silvy. Portugalczyk zabawił się w polu karnym z rywalami, ale uderzył niecelnie.

31 minuta Znów obrońcom Tottenhamu we znaki daje się Sterling. Tym razem reprezentant Anglii zatrzymany na lewym skrzydle.

30 minuta Teraz nieco częściej przy piłce Tottenham. Londyńczycy grają jednak za wolno, nie zbliżają się do bramki rywala.

21:28 Źródło: PAP/EPA/NIGEL RODDIS Sterling już z dwoma golami na koncie

25 minuta City już tylko bramkę od półfinału, ale w ataku na razie Tottenham.

22 minuta Cudowna akcja Manchesteru City! Silva prostopadle do De Bruyne, Belg cudownie dograł wzdłuż bramki, a tam nogę dołożył Sterling! Palce lizać!

21 minuta GOOL! 3:2 dla City! Znów Sterling!!

21:20 Mecz najwyraźniej ogląda Carles Puyol.

I love @ChampionsLeague — Carles Puyol (@Carles5puyol) 17 kwietnia 2019

4 - Four goals in the opening 11 minutes of Manchester City vs Tottenham is the fastest four goals have ever been scored in a single Champions League match. Bonkers. #MCITOT — OptaJoe (@OptaJoe) 17 kwietnia 2019

19 minuta Bernardo Silva uderzał z rzutu wolnego z ok. 20. Nie trafił i mamy... pierwszy niecelny strzał w meczu.

21:19 W pierwszym kwadransie działo się aż nadto. Kto finalnie wyjdzie z tego starcia zwycięsko?

17 minuta Wygląda na to, że możemy chwilę odetchnąć. City spokojnie rozgrywa w środku pola.

14 minuta Piłkarze obu ekip nie zwalniają tempie. W ataku City i błyskawiczna kontra Tottenhamu. Na 30. metr musiał wyjść bramkarz Ederson.

14 minuta Przy tym wyniku Manchester potrzebuje dwóch goli do awansu.

13 minuta Ufff, ależ to były szalone minuty...

11 minuta Już jest 2:2! Bernardo Silva wyrównuje! Portugalczyk miał furę szczęścia. Strzelał z bliska, z prawej strony pola bramkowego, a piłka po rykoszecie wpada do siatki!

21:12 Ależ to jest mecz!!!!

10 minuta Koreańczyk jest niesamowity! Precyzyjny strzał z linii pola karnego i Ederson nie mógł tego dosięgnąć! Tottenham prowadzi!

10 minuta GOOL! 2:1 dla Tottenhamu! Znów Son. Co tu się dzieje?!

9 minuta Błąd przed polem karnym popełnił Laporte i Son znalazł się sam przed Edersonem. Koreańczyk nie mógł tego zmarnować! Tottenham jest teraz w komfortowej sytuacji!

7 minuta GOOOL! 1:1! Błyskawiczna odpowiedź Tottenham! Son wpisuje się na listę strzelców!

6 minuta W środku pola dobrze przedarł De Bruyne, zagrał do Sterlinga, a ten wpadł w pole karne i precyzyjnie uderzył przy dalszym słupku. Lloris był bez szans!

4 minuta GOL! 1:0! Manchester City na prowadzeniu! Raheem Sterling otwiera wynik!

4 minuta W pierwszych minutach grę prowadzą gospodarze, ale Tottenham jest skoncentrowany. Gra toczy się w środku boiska.

2 minuta Pierwsza ofensywna próba City, ale Sterling nie doszedł do długiej prostopadłej piłki.

1 minuta Rozpoczęli gracze Manchesteru City!

20:53 Ostatnie minuty do początku meczu. Piłkarze obu ekip już w tunelu.

20:41 Piłkarze obu ekip już od kilkudziesięciu minut są na Etihad Stadium w Manchesterze. Obecnie trwa rozgrzewka.

20:39 W środowy wieczór Manchester City czeka trudne zadanie. Obywatele będą próbować złamać niekorzystny dla nich trend i po raz pierwszy w historii wygrać z angielskim zespołem w europejskich pucharach. Dotąd rozegrali pięć takich spotkań i wszystkie przegrali.

The formations in Manchester tonight...#UCLpic.twitter.com/NocqfUNx6h — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 kwietnia 2019

TEAM NEWS: Which side looks stronger ahead of kick-off? #UCLpic.twitter.com/wrxRKCTdFs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 kwietnia 2019

20:34 Znamy już składy, w jakich mecz rozpoczną Manchester City i Tottenham.

20:32 Od 21 rozpocznie się również mecz Porto z Liverpoolem. W tej parze zdecydowanie bliżej awansu jest angielska ekipa, która na własnym boisku wygrała 2:0.

20:26 Stawka środowego meczu jest ogromna - awans do półfinału Ligi Mistrzów. Tam na zwycięzców czeka już rewelacyjny Ajax Amsterdam, który wczoraj uporał się z Juventusem.

20:25 W spotkaniu rozegranym 9 kwietnia kontuzje odnieśli Harry Kane i Dele Alli. Napastnik ma problem z więzadłem bocznym w stawie skokowym, natomiast pomocnik złamał rękę.

20:23 Zwycięstwo w Londynie okazało się dla Tottenhamu niezwykle kosztowne.

20:22 Mimo porażki z gry swojego zespołu zadowolony był trener Pep Guardiola.

20:22 Spurs są bliżej awansu do 1/2 finału Ligi Mistrzów, ale wynik tamtego spotkania mógł być zupełnie inny. Manchester City mógł w Londynie przynajmniej zremisować, ale Sergio Aguero zmarnował rzut karny.