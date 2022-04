Skradziono samochód Jana Błachowicza. "Możesz jeszcze się zreflektować"

Jan Błachowicz to były mistrz UFC

Po ceremonii ważenia przed walką Jan Błachowicz – Glover Teixeira odbyła się konferencja prasowa. Podczas niej kibice zaśpiewali Brazylijczykowi „Happy Birthday”, gdyż ten niedawno obchodził urodziny. Do fanów dołączył Błachowicz.

27.09.2020 l Tę noc Jan Błachowicz zapamięta na zawsze. Cieszynianin pokonał w Abu Zabi Amerykanina Dominicka Reyesa, sięgnął po mistrzowski pas organizacji Ultimate Fighting Championship (UFC) w wadze półciężkiej i wprowadził Polskę do elitarnego grona krajów, które mogą pochwalić się pasami zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.

Kurt Zouma znęcał się nad kotem. Jan Błachowicz ostro reaguje Trwa burza wokół... czytaj dalej » Odkąd w październiku ubiegłego roku Błachowicz stracił pas mistrzowski UFC w wadze półciężkiej, nie pojawił się oktagonie. Wszystko wskazywało, że powróci w marcu w konfrontacji z Rakiciem, ale Polak doznał kontuzji. Ostatecznie pojedynek z Austriakiem przeniesiono na 14 maja. Czasu do walki pozostało zatem bardzo mało, a przygotowania wkroczyły w decydującą fazę.

Niestety, Błachowicz nie może skoncentrować się w pełni na treningach. Okazało się, że skradziono mu samochód.

Policja zamiast szlifowania formy

39-letni zawodnik zwrócił się do złodzieja na swoim Instagramie.

"Do bydlaka, który ukradł mój samochód" – zaczął.

"Dużo namieszałeś na ostatniej prostej przygotowań do walki. W samochodzie znajdował się sprzęt niezbędny do górskiego campu. Miałem na niego jechać tuż po treningu. Zamiast spokojnej głowy i szlifowania formy, muszę siedzieć na policji, załatwiać sprawy urzędowe i kombinować, co robić teraz. Bardzo solidne "dziękuję" gnoju" – napisał Błachowicz.

- Możesz jeszcze się zreflektować, zaparkować samochód i dać cynk gdzie trzeba – dodał.

Jednocześnie prosi o informacje wszystkich, którzy mogą cokolwiek wiedzieć. "Będzie nagroda!" –zaznaczył.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jan Blachowicz (@janblachowicz)





Błachowicz zdobył pas mistrzowski UFC w 2020 roku, gdy pokonał przez techniczny nokaut Amerykanina Dominicka Reyesa. Później obronił tytuł w konfrontacji z Israelem Adesanyą, ale w kolejnym starciu poległ przez duszenie z Brazylijczykiem Gloverem Teixeirą. Wcześniej przez lata był gwiazdą KSW.