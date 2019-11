Problemy Stelmetu z Amerykanami. Lokomotiw trafiał za dobrze

W swoim piątym meczu w sezonie 2019/2020 Ligi VTB Stelmet Zielona Góra pokonał na własnym parkiecie Parmę Perm 106:88. To drugie zwycięstwo polskiej drużyny w tych rozgrywkach.

Gospodarze mieli przewagę od pierwszych minut, wygrali walkę pod tablicami 40:33 i mieli 30 asyst (Stelmet zaliczył ich 18). Aż 11 z nich zapisano na konto doświadczonego litewskiego rozgrywającego Mantasa Kalnietisa.

Skuteczni rywale

Anwil walczył do samego końca. Zdecydował jeden punkt Do ostatnich... czytaj dalej » Zielonogórzanie nie mogli zatrzymać Amerykanina Johnny'ego O'Bryanta, który m.in. trafił sześć z siedmiu rzutów za dwa punkty oraz cztery z pięciu zza linii 6,75 m. Problemy mieli także z jego rodakiem Willem Cummingsem. Najlepszy zawodnik ligi niemieckiej ubiegłego sezonu nie pomylił się przy żadnym z siedmiu rzutów za dwa punkty oraz miał siedem celnych z 10 wolnych.



W Stelmecie kroku rywalom w ataku dotrzymywali jedynie Jarosław Zyskowski (22 pkt.) i środkowy Drew Gordon (22 pkt.). Przy słabszej defensywie całej drużyny nie byli jednak w stanie sprawić, by mecz był bardziej wyrównany.



Stelmet z bilansem 3-4 zajmuje ósmą lokatę w 13-zespołowej lidze VTB. Z kompletem ośmiu wygranych prowadzi zespół Chimki Moskwa. Kolejne spotkanie zielonogórzanie rozegrają 7 grudnia, ponownie na wyjeździe, tym razem z Uniksem Kazań.

Lokomotiw Kubań Krasnodar - Stelmet Zielona Góra 93:71 (26:14, 19:16, 20:21, 28:20).



Stelmet Enea BC: Drew Gordon 22, Jarosław Zyskowski 22, Joe Tomasson 10, Ivica Radić 7, Ludvig Hakansson 4, Marcel Ponitka 4, Łukasz Koszarek 2, Tony Meier 0, Przemysław Zamojski 0;



Najwięcej dla Lokomotiwu: Johnny O'Bryant 22, Mindaugas Kuzminskas 19, Will Cummings 14.

