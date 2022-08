Groźna kraksa z powodu progu zwalniającego. "Ofiarami zaniedbań są zawsze kolarze"

Na podjeździe Svetina 3. etapu wyścigu Dookoła Słowenii tempo podkręcił Tadej Pogacar. To podkręcenie wytrzymał tylko kolega Pogacara z zespołu UAE Team Emirates Rafał Majka. Polak był liderem wyścigu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rune Herregodts mógł znaleźć się w pierwszej dziesiątce na 3. etapie Tour of Belgium, ale spadł mu łańcuch, przez co stracił prawie 30 sekund.

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) najszybciej pokonał niemal 12-kilometrową trasę jazdy indywidualnej na czas na 3. etapie Tour of Belgium. Liderem wyścigu pozostał Mads Pedersen (Trek – Segafredo).

Lider wyścigu Tour of Belgium Mads Pedersen zajął drugie miejsce na 3. etapie. Dzięki temu kolarz grupy Trek – Segafredo obronił prowadzenie.

Zobacz, co powiedział Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 3. etapu Tour of Belgium.

Tadej Pogacar i Rafał Majka (obaj UAE Team Emirates) zagrali w „kamień, papier, nożyce" przed finiszem 4. etapu wyścigu Dookoła Słowenii. Najwyraźniej lepszy był Majka, bo to on jako pierwszy minął linię mety.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) odniósł triumf w wyścigu Tour of Slovenia. Zobacz finisz 5. etapu tego wyścigu.

Zobacz kraksę, do której doszło tuż przed metą 5. etapu Tour of Slovenia.

Oto co miała do powiedzenia holenderska zawodniczka, która wygrała wyścig dookoła Szwajcarii.

Zobacz, co powiedział Bruno Armirail po triumfie w jeździe indywidualnej na czas w mistrzostwach Francji.

Oto co miała do powiedzenia mistrzyni Hiszpanii ze startu wspólnego.

Zobacz, co powiedział Carlos Rodriguez po triumfie w mistrzostwach Hiszpanii w kolarstwie szosowym.

Zobacz, co powiedział Florian Senechal po triumfie w mistrzostwach Francji w kolarstwie szosowym.

Zobacz fragment programu Cycling show, w którym Fabio Jakobsen opowiedział o powrocie do kolarstwa po koszmarnym upadku z Tour de Pologne 2020 oraz przygotowania do Tour de France 2022.

Marta Jaskulska (Liv Racing Xstra) wygrała lotny finisz na 1. etapie Giro d'Italia Donne. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Giro d'Italia Donne.

Zobacz, co powiedziała Elisa Balsamo (Trek – Segafredo) po wygraniu 2. etapu Giro d'Italia Donne.

Zobacz, co powiedziała Marianne Vos (Jumbo-Visma) po wygraniu 3. etapu Giro Donne.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Giro Donne, który zakończył się wygraną Marianne Vos (Jumb-Visma).

Zobacz, co powiedziała Annemiek van Vleuten (Movistar) po wygraniu 4. etapu Giro d'Italia Donne.

Annemiek van Vleuten została nową liderką Giro d'Italia Donne po 4. etapie wyścigu. Zobacz ceremonię, kiedy to odebrała różową koszulkę liderki.

Zobacz, co powiedziała Elisa Balsamo po triumfie w 5. etapie Giro d'Italia Donne.

Marianne Vos (Team Jumbo-Visma) odniosła triumf na 6. etapie Giro d'Italia Donne. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedziała Juliette Labous (Team DSM) po wygraniu 7. etapu Giro d'Italia Donne.

Annemiek van Vleuten zaliczyła kraksę na 5 km przed metą 8. etapu Giro d'Italia Donne. Zobacz jak do tego doszło.

Annemiek van Vleuten odniosła triumf na 8. etapie Giro d'Italia Donne. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie.

Oto co miała do powiedzenia triumfatorka 9. etapu kobiecego Giro.

Zobacz, co powiedziała Chiara Consonni (Valcar – Travel & Service) po wygraniu ostatniego, 10. etapu Giro d'Italia Donne.

Zobacz, co powiedziała Annemiek van Vleuten po wygraniu Giro d'Italia Donne.

Zobacz, co powiedział Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 4. etapu Tour de Wallonie.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour de Wallonie, który wygrał Davide Balleri (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Zobacz, co powiedział Jan Bakelants (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) po wygraniu 5. etapu Tour de Wallonie.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour de Wallonie.

Zobacz, co powiedział Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) po wygraniu Tour de Wallonie.

Zobacz, co wydarzyło się podczas wyścigu jednodniowego Clasica San Sebastian, którą wygrała Remco Evenepoel.

Zobacz, co powiedział Patryk Stosz (Polska) po 5. etapie Tour de Pologne.

Zobacz fragment program "Power of Sport", w którym przybliżono triumf Annemiek van Vleuten w Tour de France Femmes.

Oto co miała do powiedzenia jeszcze wtedy triumfatorka niedzielnego wyścigu w Szwecji.

Zwycięski sprinterski finisz Marianne Vos w Szwecji zdał się na nic. Holenderka została zdyskwalifikowana za opieranie się na kierownicy, co jest zabronione od półtora roku.

Oto co powiedział wygrany niedzielnej rywalizacji w Belgii.

Timo Roosen (Jumbo – Visma) odniósł triumf na 2. etapie Vuelta a Burgos. Niestety na ostatnim kilometrze doszło do sporej kraksy na czele peletonu, w której ucierpiało wielu kolarzy. Zobacz tę sytuację.

Do koszmarnej krasy doszło w końcówce drugiego etapu, kiedy kolarze mieli do pokonania próg zwalniający. Na nim jeden z zawodników Jumbo-Visma stracił panowanie nad rowerem, wywrócił się na drogę, a usiłujący go wyprzedzić rywale upadali, zahaczając o luźno ustawione przy trasie barierki.

Pech zatrzymał niemal cały peleton.

"Ofiarami zaniedbań są zawsze kolarze"

Były reprezentant Rosji zwycięzcą Vuelta a Burgos. Pierwszy triumf pod francuską flagą Pavel Sivakov z... czytaj dalej » Na temat wypadku - w imieniu zawodników - wypowiedział się między innymi Gilbert, który w 2012 roku wywalczył tytuł mistrza świata w wyścigu ze startu wspólnego.

"Jako przedstawiciel kolarzy w Komisji Sportowej Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) wspieram wszystkich, którzy ucierpieli w tym fatalnym zdarzeniu" - napisał Belg w oświadczeniu.

"Poprosiłem UCI o stworzenie protokołów na temat poszczególnych tras oraz ich bezpieczeństwa, zwłaszcza w końcówkach etapów. Niestety, wciąż nie zostało to wykonane, a ofiarami zaniedbań są zawsze kolarze" - dodał.

"Nadszedł czas, aby potraktować kwestie bezpieczeństwa poważnie. Wiele musi się zmienić dla dobra kolarstwa" - zakończył 40-latek.



pic.twitter.com/FDDHG4tUu0 — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) August 5, 2022





Organizatorzy złamali przepisy

Na początku zeszłego roku Międzynarodowa Unia Kolarska zrewidowała swoje protokoły bezpieczeństwa, a to, co wydarzyło się na początku sierpnia, nie powinno mieć miejsca.