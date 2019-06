Robert Kubica i spółka nie mają odpoczynku. Grand Prix Austrii w niedzielę

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kiedy odbędzie się wyścig o Grand Prix Austrii?

Na piątek zaplanowano dwie sesje treningowe (godz. 11 i 15). W sobotę odbędzie się trzeci trening (godz. 12), po nim kierowcy przystąpią do kwalifikacji (godz. 15). Dzień później wystartują w wyścigu (godz. 15.10).

Kubica z gorszym silnikiem niż Russell? "Jest faworyzowany, bo to kierowca Mercedesa" Dziennikarz... czytaj dalej » W 2018 roku na torze w Spielberg zwyciężył Holender Max Verstappen z Red Bulla. Robert Kubica do tej pory nie miał okazji brać udziału w Grand Prix Austrii w F1. Gdy ścigał się w barwach BMW Sauber F1 Team i Renault F1 Team (2006-2010), wyścigi w tym kraju nie odbywały się.

Kubica bez punktów, Mercedesy gonią rekord

Jeśli Lewis Hamilton lub Valtteri Bottas wygra w niedzielnym wyścigu o Grand Prix Austrii, będzie to 11. z rzędu zwycięstwo Mercedesa w rundzie mistrzostw świata Formuły 1. Byłoby to wyrównanie rekordu McLarena z roku 1988.

Jeden z zawodników Mercedesa stanął na najwyższym stopniu podium w dwóch ostatnich wyścigach poprzedniego sezonu oraz w każdym z dotychczasowych ośmiu w 2019. W sześciu z nich Hamilton i Bottas zajęli pierwsze dwie lokaty (ostatnio we Francji).

Dominacja niemieckiego teamu, mistrza świata konstruktorów nieprzerwanie od 2014 roku, w tym sezonie wciąż nie podlega więc dyskusji.

Zmiana w Williamsie. Odchodzi dyrektor techniczny Kubicy Przed sezonem... czytaj dalej » W klasyfikacji generalnej broniący tytułu Brytyjczyk ma 187 punktów, jego kolega z teamu - 151, a trzeci Sebastian Vettel z Ferrari zgromadził 111. Włoski zespół nie może znaleźć sposobu na niemieckiego rywala.

Na końcu klasyfikacji konstruktorów wciąż z zerowym dorobkiem jest Williams, którego kierowcami są Robert Kubica i Brytyjczyk George Russell. Zwykle walczą między sobą o przedostatnią lokatę i nic nie wskazuje na to, że na torze w Spielbergu ta sytuacja się zmieni.

Kubica pod wrażeniem talentu Russella

Robert Kubica w czwartek spotkał się z przedstawicielami mediów. Przed Grand Prix Austrii odniósł się m.in. do rywalizacji z Georgem Russellem i jego możliwościach w F1.

- Zobaczymy w przyszłości, gdy usiądzie w samochodzie godnym walki o wyższe cele, na co go stać. Bez wątpienia, jak na swój wiek jest szybki, posiada talent i ogromną wiedzę. Myślę, że ma wszystko, co niezbędne, by osiągać wyniki. Brakuje mu najważniejszej rzeczy: samochodu - zaznaczył Polak.

Źródło: Getty Images Robert Kubica pędzący podczas treningu przed GP Austrii 2018



Kubica: dobrze się jeździ w Austrii

Robert Kubica przyznał, że lubi ścigać się w Austrii. Poprzednio startował tu w 2003 roku jako kierowca Formuły 3. W zeszłym roku wziął udział w sesji treningowej F1 przed Grand Prix, będąc wówczas rezerwowym ekipy Williams.

- To krótki tor, który wygląda na łatwy, ale wcale taki nie jest. Rywalizacja w dwóch tygodniach z rzędu to intensywny czas dla teamów, ale jesteśmy na to przygotowani. W zeszłym roku runda w Austrii była drugą z trzech w kolejnych tygodniach. Dobrze się tu jeździ, szczególnie dzięki zieleni wokół toru - wyjaśnił polski kierowca, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Williamsa.

Źródło: Małgorzata Latos, Maria Samczuk/PAP Formuła 1: Grand Prix Austrii 2019

Terminarz GP Austrii 2019:

piątek, 28 czerwca

godz. 11.00 - pierwszy trening

godz. 15.00 - drugi trening

sobota, 29 czerwca

godz. 12.00 - trzeci trening

godz. 15.00 - kwalifikacje

niedziela, 30 czerwca

godz. 15.10 - wyścig (71 okrążeń)

Klasyfikacja generalna Formuły 1 Zawodnik Team Punkty 1. Lewis Hamilton Mercedes 187 2. Valtteri Bottas Mercedes 151 3. Sebastian Vettel Ferrari 111 4. Max Verstappen Red Bull

100

5. Charles Leclerc Ferrari 87

6. Pierre Gasly Red Bull 36 7. Carlos Sainz McLaren 26

8. Daniel Ricciardo Renault 22

9. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 17

10. Kevin Magnussen Haas

14

11. Nico Hulkenberg Renault 14 12. Lando Norris McLaren 13 13. Sergio Perez Racing Point 13 14. Daniił Kwiat Toro Rosso 10 15. Alexander Albon Toro Rosso 7 16. Lance Stroll

Racing Point

6 17. Romain Grosjean Haas 2 18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 0 19. Robert Kubica Williams 0 20. George Russell Williams 0