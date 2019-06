Hamilton dalej jeździ w swojej lidze. Kubica nie był ostatni w Grand Prix Francji

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

W poprzednich wyścigach polski kierowca nie mógł zrobić praktycznie nic i mknął ku linii mety jak na ścięcie. W zdecydowanej większości przypadków zamykał stawkę, notorycznie przegrywając m.in. z partnerem z Williamsa George'em Russellem. Młodemu Brytyjczykowi dwukrotnie udawało się finiszować na 15. miejscu, co na tę chwilę jest wynikiem ponad stan, jeśli chodzi o możliwości Williamsa.

Symboliczne zwycięstwo Kubicy

"Nie pozwala się dzieciom chodzić do szkoły, aby miliarderzy mogli się bawić na torze" Zamknięte szkoły... czytaj dalej » W Le Castellet kierowcy Williamsa znów odstawali od reszty stawki, ale Kubica wreszcie mógł poczuć minimalną satysfakcję. Po raz pierwszy w sezonie był na mecie przed Russellem, finiszując na 18. miejscu.

Williams zakończył wyścig zgodnie z planem. Nie było też zaskoczenia, jeśli chodzi czołówkę wyścigu. Hamilton, Bottas, Leclerc, a tuż za podium Max Verstappen - dokładnie taka sama kolejność była w kwalifikacjach. - Z mojego punktu widzenia w sumie niewiele się działo - skwitował na mecie Bottas. Fin stosunkowo szybko stracił szansę na zwycięstwo z Hamiltonem, w związku z czym pozostała mu walka o zachowanie drugie miejsca. Na ostatnim okrążeniu Leclerc zbliżył się do niego na 0,4 sekundy, ale Bottas się obronił, w związku z czym utrzymany został status quo z kwalifikacji.



Round 8 = DONE



A sixth win of 2019 for @LewisHamilton



And Sebastian Vettel takes the DHL Fastest Lap Award and bonus point#F1#FrenchGPpic.twitter.com/fydEHSzoKX — Formula 1 (@F1) 23 June 2019





Do 47. okrążenia zanosiło się na to, że po raz pierwszy w sezonie wyścig ukończą wszyscy kierowcy. Z dwudziestki wyłamał się jednak faworyt miejscowych Romain Grosjean z Haasa. Bolid Francuza uziemiły problemy techniczne i 33-letni kierowca nie ukończył 41. wyścigu w karierze. Francuskich kibiców w niedzielę nie rozpieścił też Pierre Gasly z Red Bulla, który został sklasyfikowany dopiero na 11. miejscu.

Sprytny manewr Vettela

Kiedy wszystkie najważniejsze karty zostały już rozdane, pozostała jeszcze jedna niewiadoma. Pewny piątego miejsca Sebastian Vettel zagrał va banque i przed ostatnim okrążeniem zjechał do boksu po komplet nowych miękkich opon. Pokerowa zagrywka się opłaciła i niemiecki kierowca rzutem na taśmę zanotował najszybsze okrążenie dnia, dzięki czemu zarobił dodatkowy symboliczny punkcik do klasyfikacji kierowców. Przy okazji pozbawił Hamiltona hat tricka.

Kierowcą dnia w głosowaniu kibiców został ambitny Lando Norris, ale cały splendor spadł na Hamiltona, który po raz drugi z rzędu okazał się najlepszy na Circuit Paul Ricard. Brytyjczyk odniósł już 79. zwycięstwo w karierze. Do lidera klasyfikacji wszech czasów Michaela Schumachera zostało mu już tylko 12 triumfów. Gdyby Hamilton wygrał wszystkie wyścigi do końca, strąciłby Niemca z piedestału jeszcze w tym roku.

Wyniki Grand Prix Francji 2019:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Sebastian Vettel (Ferrari)

6. Carlos Sainz (McLaren)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 Nico Hulkenberg (Renault)

10. Lando Norris (McLaren)

11. Pierre Gasly (Red Bull)

12. Sergio Perez (Racing Point)

13. Lance Stroll (Racing Point)

14. Daniił Kwiat (Toro Rosso)

15. Alexander Albon (Toro Rosso)

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Robert Kubica (Williams)

19. George Russell (Williams)

Romain Grosjean (Haas) - NU