Kubica pod wrażeniem talentu Russella. "Brakuje mu najważniejszej rzeczy: samochodu"

Kubica zwrócił uwagę, że obecnie młodsi kierowcy mają zdecydowanie więcej możliwości, by nauczyć się technicznych kwestii, dotyczących startów w F1. Polak odniósł się do swojego kolegi z zespołu, dla którego jest to pierwszy sezon w najszybszej serii wyścigowej.

- To normalny trend dla młodszych kierowców. Sposób w jaki dorastają do F1 różni się od tego, co było choćby dziesięć lat temu. Mają więcej możliwości, by lepiej poznać techniczne aspekty, a George dodatkowo współpracował wcześniej z Mercedesem, co z pewnością działa na jego korzyść - powiedział Polak.

Russell i Kubica obecnie rywalizują o… przedostatnie miejsce w stawce. Na więcej ich nie stać, z uwagi na bardzo małe możliwości samochodu Williamsa. Czy Brytyjczyk zdołałby osiągnąć coś więcej w barwach innego zespołu?

- Zobaczymy w przyszłości, gdy usiądzie w samochodzie godnym rywalizacji o wyższe cele, na co go stać. Bez wątpienia, jak na swój wiek jest szybki, ma talent i wielką wiedzę. Myślę, że ma wszystko, co niezbędne, by mieć wyniki. Brakuje mu najważniejszej rzeczy: samochodu - podkreślił Polak.

Podczas Grand Prix Francji Russell efektownym manewrem wyprzedził Kubicę. Doświadczony kierowca nie ma mu tego za złe. - To wyścigi. Postąpiłbym identycznie. To normalna rzecz między kierowcami z tego samego zespołu, jednak nie chcesz wtedy za bardzo ryzykować. To zupełnie naturalny proces - dodał.

Kubica nie rywalizował na torze Spielberg od 2003 roku, gdy startował w Formule 3. Wówczas tor funkcjonował pod nazwą A1 Ring.

- Zawsze dobrze jeździło mi się w Austrii, to krótki tor, który wydaje się łatwy, ale taki nie jest. To tor z długą prostą, jednak jest mało miejsca na zakrętach i trzeba ostro hamować. W drugiej części znajdują się dwa ostre zakręty w lewo, które trzeba pokonać na dużej prędkości, natomiast ostatni zakręt to duże wyzwanie, trzeba bardzo uważać - powiedział Kubica.

- To ładny tor do ścigania, wokół niego nie brakuje zieleni. Cieszę się, że tu wracam - dodał.

W ubiegłym tygodniu kierowcy rywalizowali podczas Grand Prix Francji. Czasu na odpoczynek, regenerację i wykrycie usterek było mało.

- Kiedy rywalizujesz tydzień po tygodniu, to zawsze jest bardzo ciężko. To niezwykle intensywny okres dla całego zespołu. Jednak jesteśmy dobrze przygotowani, w ubiegłym roku Grand Prix Austrii miało miejsce między dwoma innymi wyścigami, więc mamy odpowiednie doświadczenie - zakończył Polak.

W piątek odbędą się treningi (11:00 i 15:00), w sobotę kwalifikacje (15:00), a w niedzielę wyścig (15:10). Relacje tekstowe w eurosport.pl.