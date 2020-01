W przyjaźni siła. Woźniacka i Williams błyszczą w deblu

Williams mogłaby się nazywać deblistką z krwi i kości. W parze z siostrą Venus 14 razy wygrywała turnieje Wielkiego Szlema. Osiągnięcia Woźniackiej na tym polu wyglądają blado - nigdy w imprezie najwyższej rangi nie przebrnęła trzeciej rundy. Po jednej stronie siatki zagrały po raz pierwszy.

Mniej niż w godzinę

Australia kocha Szarapową. Rosjanka z dziką kartą W Australian Open... czytaj dalej » - Na początku próbowałam wyczuć, gdzie w ogóle powinnam stać. Słuchałam po prostu Sereny, która mówiła mi, co mam robić, i ja to wykonywałam. Była świetną liderką, a ja tylko próbowałam podążać za nią - mówiła Dunka polskiego pochodzenia w poniedziałek tuż po ich pierwszym wspólnym meczu w Auckland.

Woźniacka okazała się pilną uczennicą, bo tamto spotkanie z Japonkami Naomi Hibino i Makoto Ninomiyą wygrały 6:2, 6:4.

Jeszcze lepiej było w środę. W ćwierćfinale nowozelandzkiej imprezy naprzeciw gwiazdom wybiegły Amerykanka Caroline Dolehide i Szwedka Johanna Larsson, para rozstawiona z jedynką, na papierze faworytki turnieju. Statystyki i rankingi to jedno, ale kiedy doszło do bezpośredniego starcia, to Woźniacka i Williams pokazały rywalkom miejsce w szeregu. Wszystko trwało ledwie 54 minuty, a przyjaciółki oddały przeciwniczkom trzy gemy, wygrywając 6:2, 6:1. Tenisowa deklasacja.

Dla Woźniackiej, byłej liderki singlowego rankingu i zwyciężczyni Australian Open z 2018 roku, są to tenisowe ostatki. Właśnie po tegorocznym Wielkim Szlemie na Antypodach 29-latka zakończy zawodową karierę.

- Musiałam zagrać z nią w parze, zanim przejdzie na sportową emeryturę - wyjaśniła Williams wspólny występ z Woźniacką.