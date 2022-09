Aleksandrowa z trzecim tytułem WTA w karierze. Dwa oblicza finału w Seulu

Jekaterina Aleksandrowa doszła do drugiej rundy tegorocznego US Open

W finale doszło do starcia dwóch najwyżej rozstawionych zawodniczek w całym turnieju, a w meczu Aleksandrowej (24. WTA) z Ostapenko (19. WTA) trudno było wskazać jednoznacznego faworyta. Ogromny awans Wawrinki. Półfinał zakończył jednak po 17 minutach Stan Wawrinka w... czytaj dalej »

Set walki i gładkie zwycięstwo Aleksandrowej

Jak na zajmowane miejsca przystało, spotkanie od początku było niezwykle zacięte. Obie zawodniczki w pierwszej fazie pojedynku miały ogromne problemy z utrzymaniem własnych gemów serwisowych, czego efektem aż sześć przełamań tylko w pierwszym secie.

Wielkiej szansy na zwycięstwo w inauguracyjnej partii dwukrotnie nie wykorzystała Łotyszka. Przy stanie 6:5 miała piłkę setową, a w tie-breaku prowadziła już 2-0. W decydujących momentach więcej zimnej krwi zachowała jednak Aleksandrowa, która wygrała 7-4 i zapisała tę odsłonę na swoje konto.

W drugim secie Ostapenko, wyraźnie podłamana przebiegiem rywalizacji, nie znalazła już sposobu na skutecznie grającą rywalkę. W trwającej zaledwie 24 minuty partii zdobyła zaledwie siedem punktów (przy 26 Rosjanki) i to Aleksandrowa mogła podnieść ręce w geście triumfu.



Wait for a heartwarming moment at the end



Defeating top seed Ostapenko 7-6(4), 6-0 in the final, Ekaterina Alexandrova is the champion in Seoul!#HanaBankKoreaOpenpic.twitter.com/4TB5FIRBwc — wta (@WTA) September 25, 2022





W turnieju głównym w Seulu wystąpiła jedna Polka - Magda Linette. Poznanianka zakończyła udział w imprezie na etapie ćwierćfinału, przegrywając w dwóch setach z Brytyjką Emmą Raducanu.

W Tokio także wygrała Rosjanka

W niedzielę odbył się również finał turnieju WTA 500 w Tokio. W spotkaniu decydującym o tytule Ludmiła Samsonowa (30. WTA) okazała się lepsza od Chinki Zheng Qinwen (36. WTA), zwyciężając 7:5, 7:5.

Dla 23-latki był to 18. wygrany mecz z 19 ostatnio rozegranych. W tym czasie Rosjanka triumfowała w imprezach w Waszyngtonie, w Cleveland, a teraz także w stolicy Japonii, dzięki czemu w poniedziałek zamelduje się w czołowej dwudziestce światowego rankingu.



Tokyo has a new champion @LiudaSamsonova takes the #TorayPPO title without dropping a set all week! pic.twitter.com/dssGivsvBf — wta (@WTA) September 25, 2022





Finał turnieju WTA 250 w Seulu:

Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 2) - Jelena Ostapenko (Łotwa, 1) 7:6 (7-4), 6:0.

Finał turnieju WTA 500 w Tokio:

Ludmiła Samsonowa (Rosja) - Zheng Qinwen (Chiny) 7:5, 7:5.