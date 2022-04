Były ukraiński tenisista oburzony wypowiedziami Rublowa. Wypunktował jego kłamstwa

Stanowisko działaczy All England Club od początku było jasne. Wykluczenie graczy z Rosji i Białorusi z imprezy jest spowodowane udziałem tych państw w agresji zbrojnej na Ukrainę.

Londyński turniej jest pierwszym, którego organizatorzy zdecydowali się indywidualnie ukarać tenisistów z Rosji i Białorusi. To również pierwszy taki przypadek od czasów II wojny światowej, gdy ze zmagań na londyńskiej trawie wykluczono Niemców i Japończyków.

Ta decyzja wywołała głośną dyskusję w mediach. W obronę Rosjan i Białorusinów wzięły federacje ATP i WTA. Zdziwiony tak radykalnymi decyzjami był nawet sam Novak Djoković, twierdząc, że to "szaleństwo".

Rublow: nie śledzę tego, co się dzieje

Rosjanin protestuje po wykluczeniu z Wimbledonu. "Pełna dyskryminacja" Andriej Rublow... czytaj dalej » Głos w całej sprawie zabrał również ósmy w światowym rankingu Rublow. Rosjanin nazwał decyzję władz Wimbledonu jawną dyskryminacją, tłumacząc, że tego typu wykluczenia i tak niczego nie zmienią.

- Dużo bardziej pozytywny efekt miałaby pomoc humanitarna, przekazanie cierpiącym rodzinom i dzieciom zdobytych na korcie nagród finansowych. To byłoby coś. Tenis byłby jedynym sportem, który wsparłby potrzebujących. Co więcej, chwała spłynęłaby na Wimbledon - zaproponował 24-letni Rosjanin.

Do bestialskich czynów swoich rodaków jednak się nie odniósł. Jak podkreślił, kompletnie nie ma pojęcia, co dzieje się w Ukrainie.

- Nie czytam wiadomości. Nie śledzę tego, co się dzieje. Ciężko pracowałem, żeby grać w tenisa i to jest moja praca. Nie ma innego wykształcenia - zarzekał się Rublow.

Dołhopołow: mów prawdę i nie próbuj kłamać

Te odpowiedzi rozwścieczyły Dołhopołowa. Były czołowy ukraiński tenisista stwierdził, że Rublow doskonale zdaje sobie sprawę, co dzieje się w Ukrainie, a jego słowa to nic innego, jak kłamstwa.

"Stwierdzenie Rublowa jest doskonałym przykładem, dlaczego ta decyzja jest właściwa. Robi dokładnie to, co jego prezydent i jego propaganda - kłamie!" - napisał 33-latek na Twitterze.

"Rublow dziesięć dni przed wojną grał w deblu z ukraińskim tenisistą, miał kontakt z każdym zawodnikiem z tego kraju. Na pewno wie zatem, co się dzieje. Sam pokazywał do kamery hasło: "nie dla wojny". Andriej, jak chcesz wiedzieć, co się dzieje, wpisz w Google jedno słowo - Bucza. Masz do mnie kontakt, możesz zapytać, a wszystko ci pokaże. Twój kraj dokonuje ludobójstwa w Ukrainie" - dodał.

"Jeśli nie wiesz, co się dzieje, to dlaczego chcesz przeznaczyć pieniądze z wygranej na pomoc dzieciom? Komu chcesz pomóc? Rodziny rosyjskich żołnierzy tak bardzo cierpią? Bądź trochę bardziej precyzyjny, mów prawdę i nie próbuj kłamać, jak twój rząd. Rosjanie masowo gwałcą kobiety i dzieci, zabiją związanych ludzi i zachowują się jak barbarzyńcy" - zakończył Dołhopołow.