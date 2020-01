Polska ma nowego kapitana w Pucharze Davisa

Polscy tenisiści przegrali w Sydney z Chorwatami 1:2 i stracili szanse na awans do ćwierćfinału inauguracyjnej edycji rozgrywanego w Australii turnieju drużynowego ATP Cup.

Hurkacz lepszy od czwartej rakiety świata. Polska z wygraną na zakończenie ATP Cup Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Pod wodzą mieszkającego na stałe w USA szkoleniowca Biało-Czerwoni w 2015 roku awansowali do Grupy Światowej. Z elity wypadli w kolejnym sezonie. Na skutek reformy rozgrywek (i wcześniejszej kary za zbyt szybką nawierzchnię w meczu z 2016 roku) w ubiegłym roku zamiast występować w Grupie I Strefy Euroafrykańskiej rywalizowali w Grupie III. W dniach 6-7 marca w Kaliszu Polacy zagrają baraż o Grupę II z reprezentacją Hongkongu.

Debiut Fyrstenberga w nowej roli

To spotkanie będzie debiutem w roli kapitana 39-letniego Fyrstenberga, który jest także dyrektorem sportowym challengera ATP w Sopocie. Należący w przeszłości do światowej czołówki deblista znany jest przede wszystkim z okresu gry w parze z Marcinem Matkowskim (w tym tygodniu pełnił on funkcję kapitana reprezentacji w ATP Cup). Razem występowali zarówno w cyklu ATP i w Wielkim Szlemie, jak i na igrzyskach oraz w Pucharze Davisa.

W tych ostatnich rozgrywkach Fyrstenberg zadebiutował w 2001 roku i zaprezentował się w nich zarówno w singlu, jak i w deblu. W grze pojedynczej wygrał siedem z 14 spotkań, a w podwójnej 22 z 29. W reprezentacji po raz ostatni wystąpił w 2014 roku, a karierę zawodniczą zakończył trzy lata później.

Jak podano w komunikacie, zastąpiony przez Fyrstenberga Szymanik wciąż ma współpracować z Polskim Związkiem Tenisowym.