Zakochani przerwali trening Igi Świątek w Indian Wells. Kapitalna reakcja Polki

Liderka światowego rankingu w niedzielę po południu czasu lokalnego trenowała z Amerykanką Sofią Kenin, gdy na korcie pojawiła się para i po chwili doszło do zaręczyn.

- Czy mogę przyjść na ślub? - zapytała żartobliwie raszynianka po wspólnej fotografii z kibicami.



Getting engaged in Stadium 1? Nice.



You free to officiate the wedding, @iga_swiatek ? #TennisParadisepic.twitter.com/hiNkrdI9FF — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 5, 2023





Jak przekazali organizatorzy turnieju, okoliczności na długo zostaną w pamięci nie tylko narzeczonych, ale i polskiej tenisistki. Świątek coraz bliżej panowania w rankingu przez okrągły rok Iga Świątek nadal... czytaj dalej »

Świątek w tenisowym raju

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego już od kilku dni przebywa w Kalifornii i przygotowuje się do prestiżowej imprezy, w której rywalizacja w głównej drabince rozpocznie się w środę.

"Spokojne poranki, mnóstwo pracy każdego dnia, przepiękne widoki... Jak dobrze znowu być w Indian Wells!" - przekazała 21-letnia raszynianka w mediach społecznościowych.

Świątek przed rokiem triumfowała w tym turnieju, pokonując w finale Marię Sakkari z Grecji 6:4, 6:1.

Polka w poniedziałek rozpoczęła już 49. tydzień jako liderka rankingu WTA. W zestawieniu zawodniczek najdłużej otwierających listę jest na 13. miejscu. Tenisistką, która najdłużej była na czele - przez 377 tygodni - pozostaje Niemka Steffi Graf.