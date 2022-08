Zarwana noc Hurkacza przed wielkim finałem

Hubert Hurkacz to najlepszy polski singlista

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po wygranym meczu z Daniiłem Miedwiediewem w finale turnieju ATP 500 w Halle.

Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Montrealu

Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Montrealu

Finał Hurkacza z Pablo Carreno-Bustą w Montrealu niedzielę o 22 czasu polskiego, tymczasem gdy w Warszawie dochodziła 8 rano, polski tenisista jeszcze był na korcie. W Kanadzie zbliżała się 2 w nocy.

Choć swój pojedynek w ramach półfinału Hurkacz zakończył dobre osiem godzin wcześniej, to nie mógł wrócić do hotelu, by po wszystkich obowiązkach zrelaksować się przed tym najważniejszym, wielkim finałem gry pojedynczej.

Wszystko dlatego, że w sobotę czekał go jeszcze jeden ważny obowiązek - półfinał gry podwójnej z Janem Zielińskim. Tenisista z Wrocławia nie chciał zostawić swojego kolegi z daviscupowej reprezentacji Polski - co w podobnej sytuacji jest normą w zawodowym tenisie - i mimo zmęczenia i widoku zarwania nocy przystąpił do tego spotkania.

Z uwagi na długi mecz Pablo Carreno-Busty z Danem Evansem, zakończony zwycięstwem Hiszpana 7:5, 6:7 (7-9), 6:2, Hurkacz z Zielińskim wyszli na kort grubo po północy czasu miejscowego.

Będący w podobnej sytuacji co Hurkacz Evans musiał odpowiednio długo odpocząć po trwającym trzy godziny półfinale singla z Carreno-Bustą.

Polski duet wspólnie wygrał już zeszłoroczne zawody w Metz, gdzie Hurkacz sięgnął po dublet. Na kolejny jednak musi poczekać. Grający w parze z Johnem Peersem Evans powetował sobie niepowodzenie w singlu. Brytyjczyk i Australijczyk wygrali pierwszego seta. W drugim Polacy odrobili straty, jednak decydujący głos, w super tie-breaku, należał do rywali.

Mało czasu na regenerację

Finał gry pojedynczej w Montrealu Hubert Hurkacz - Pablo Carreno-Busta w niedzielę o 22 czasu polskiego, już 14 godzin po ostatnich piłkach rozegranych przez polskiego tenisistę w półfinale gry podwójnej.

Wynik półfinałów debla w Montrealu:

Daniel Evans, John Peers (W. Brytania, Australia) - Hubert Hurkacz, Jan Zieliński (Polska) 7:5, 4:6, 10-4

Wesley Koolhof, Neal Skupski (Holandia, W. Brytania, 3) - Kevin Krawietz, Andreas Mies (Niemcy) 3:6, 6:2, 10-8