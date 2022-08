Hubert Hurkacz - Pablo Carreno-Busta. O której godzinie dzisiaj finał turnieju ATP w Montrealu?

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po wygranym meczu z Daniiłem Miedwiediewem w finale turnieju ATP 500 w Halle.

Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Montrealu

Hubert Hurkacz w sobotnim półfinale pokonał Norwega Caspera Ruuda, wcześniej wyeliminował Nicka Kyrgiosa, czyli innego tenisistę będącego w tym roku w dobrej formie. Z kolei Carreno-Busta wywalczył przepustkę do finału ogrywając Brytyjczyka Daniela Evansa.

Hubert Hurkacz - Pablo Carreno-Busta. O której godzinie dzisiaj finał turnieju ATP Montreal 2022?

Djoković z zakazem gry także w Cincinnati Novak Djoković... czytaj dalej » Turniej w Montrealu to dla tenisistów kolejny etap przygotowań do zaplanowanego na koniec sierpnia US Open. Spotkania rozgrywane są z dnia na dzień. Hurkacz i Evans nie będą mieli więc chwili wytchnienia.

Kiedy finał Hurkacza w Montrealu? Mecz odbędzie się w niedzielę 14 sierpnia o godzinie 22.

Do tej pory Polak rywalizował z Brytyjczykiem dwukrotnie. Hurkacz był lepszy rok temu w finale imprezy w Metz 7:6 (2), 6:3. Hiszpan pokonał go natomiast w Cincinnati również w 2021 roku 7:6 (6), 7:6 (3).

Hurkacz jeszcze nigdy w karierze nie przegrał finałowego spotkania. Trzy z pięciu turniejowych triumfów odnotował w Stanach Zjednoczonych: w 2019 roku w Winston-Salem, w 2021 w Delray Beach i "tysięczniku" w Miami, a ponadto w poprzednim sezonie zwyciężył w hali we francuskim Metz, a w czerwcu tego roku na trawie w Halle.

Hurkacz z szansą na awans w rankingu

Awans do finału oznaczał dla Hurkacza wywalczenie 600 punktów do rankingu światowego i pół miliona dolarów premii. Jeśli zwycięży w finale, te liczby wzrosną, odpowiednio, to 1000 i 915 tys. USD, a w poniedziałkowym notowaniu zamelduje się na najwyższym w karierze ósmym miejscu. W przypadku porażki w niedzielę, pozostanie 10.

Godzina finału turnieju ATP 1000 w Montrealu:

Hubert Hurkacz - Carreno-Busta (22.00)