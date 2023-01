Hurkacz skrzywdzony przez sędziego. "Co widziałeś?"

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po gładkim zwycięstwie w 3. rundzie.

Do sytuacji doszło przy wyniku 2:0 i 30:15 dla Shapovalova w drugiej partii. Kanadyjczyk serwował. Po ładnej wymianie i dropszocie Hurkacz biegł do piłki blisko siatki. Wyraźnie zdążył i przebił ją na drugą stronę. Sędzia Joseph wykrzyczał jednak "net" i przyznał punkt zawodnikowi z Ameryki Północnej.

- Co? - zapytał Hurkacz.

- Widziałem, że piłka odbiła się drugi raz - odparł sędzia.

- Co widziałeś? - nie dowierzał tenisista.

- Widziałem, że rakieta dotknęła piłkę zaraz po jej odbiciu od kortu. Nie mam stąd idealnego widoku, ale tak to widziałem - usłyszał w odpowiedzi.

- Piłka była na takiej wysokości, gdy ją podbiłem - mówił Polak, prezentując sędziemu moment odbicia. - Możesz zobaczyć powtórkę!

- Tak zrobię - zakończył arbiter.

Zdania nie zmienił.

- Nie było błędu moim zdaniem. Od dawna mówię, że takie sytuacje mogłyby być sprawdzane tenisowym VAR-em. Mam wrażenie, że nie było dwóch kozłów - mówił komentujący w Eurosporcie Dawid Olejniczak.

- No nie, no jak to? Ile Polak złapał to nad ziemią? Pan sędzia powinien to inaczej rozwiązać - dodał Dawid Celt.

Na szczęście stresowa sytuacja nie zdenerwowała Hurkacza. Po błędzie arbitra przegrywał już w tym gemie 15:40. Nie tylko odrobił stratę, ale jeszcze przełamał rywala, a potem wygrał seta 6:4. Tym samym objął prowadzenie 2:0. Pierwszą odsłonę zwyciężył po tie-breaku.