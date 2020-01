Do siedmiu meczboli sztuka. Hurkacz w półfinale turnieju w Auckland

Hubert Hurkacz po raz trzeci w karierze przegrał z triumfatorem US Open z 2014 roku Marinem Ciliciem. W pierwszej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 uległ Chorwatowi 6:7 (5-7), 4:6. W poniedziałek polski tenisista wystąpi jeszcze w 1/16 finału gry podwójnej.

Szczęśliwe losowanie Polaków w Australian Open W Melbourne... czytaj dalej » Ćwierćfinał turnieju w Auckland był drugim w historii spotkaniem obu tenisistów. Z pierwszego, rozgrywanego przed rokiem w zawodach w Winston-Salem, zwycięsko wyszedł Polak. Nękany kontuzją Lopez skreczował wówczas przy stanie 6:3, 3:1 dla naszego tenisisty.

Serwis atutem Hurkacza

W czwartek stanęli naprzeciw siebie ponownie. Pierwszy, w szóstym gemie, przycisnął Polak. Na breaka Lopez odpowiedział jednak rebreakiem.

Ale Polak tylko na moment oddał rywalowi inicjatywę. Swoją kolejnego gema serwisowego ponownie wygrał do zera, popisując się kapitalnym serwisem, a w następnym gemie po raz drugi przełamał podanie Lopeza i wygrał pierwszego seta 6:4.

Punkt za punkt w drugim secie

Druga partia rozpoczęła się od wyrównanej wymiany podań, choć tym razem to Hiszpan wygrywał swoje serwisy na czysto. Przy stanie 2:3 i zagrywce Lopeza Hurkacz znów był bliski przełamania, ale doświadczony hiszpański tenisista obronił trzy breakpointy z rzędu i uratował swój serwis, wygrywając pięć kolejnych piłek.

Źródło: Getty Images Felicjano Lopez w meczu z Hubertem Hurkaczem o półfinał turnieju w Auckland

Walka punkt za punkt trwała aż do stanu 6:6. Konieczny był tie-break.

Początkowo wydawało się, że zwycięsko wyjdzie z niego Hurkacz, który dwukrotnie przełamał podanie Lopeza i prowadził już 5-1, a potem 6-3. Miał pierwsze trzy piłki meczowe. Ale nie ostatnie.

Wtedy rozpoczęła się walka na całego. Lepszy w wojnie nerwów okazał się Lopez, który obronił w sumie sześć meczboli i wygrał tie-breaka 13-11, wyrównując stan spotkania.



Hurkacz return (@TennisTV ) pic.twitter.com/ubRu3rlsbN — doublefault28 (@doublefault28) January 16, 2020

Decydujące starcie

W trzecim secie Hurkacz postanowił nie czekać na to, co przyniesie mu los, i rozpoczął partię od przełamania serwisu rywala, potwierdzając to pewnie wygranym gemem serwisowym.

Polski tenisista skupił się na własnym podaniu i obronie wypracowanej przewagi. To zaprocentowało, bo ani w drugim, ani w trzecim secie Lopez nie doczekał się żadnych breakpointów.

- Byłem trochę rozczarowany po drugim secie, ale starałem się zachować optymizm. Musiałem parę rzeczy poprawić, dalej trzymałem się agresywnej gry i to przyniosło efekt - mówił zadowolony z wyniku Polak tuż po zakończeniu spotkania.

Hurkacz w półfinale turnieju w Auckland zmierzy się z klasyfikowanym na 24. miejscu w rankingu ATP Francuzem Benoitem Paire'em. Pojedynek o finał rozegrany zostanie w piątek rano polskiego czasu.