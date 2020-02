Niezwykły wyczyn Chorwata. Sensacyjny triumfator w Japonii

W wielkim finale slalomu równoległego w Chamonix doszło do szwajcarskiego starcia. Lepszy okazał się młodszy Loic Meillard, który o 0,23 s wyprzedził 30-letniego Thomasa Tumlera. Zobacz ten przejazd. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Chorwat Filip Zubcic wygrał slalom gigant alpejskiego Pucharu Świata rozegrany w japońskim ośrodku Yuzawa Naeba. To jego pierwsze zwycięstwo w tym cyklu. Lider klasyfikacji generalnej Norweg Aleksander Aamodt Kilde był szósty.

27-letni Chorwat ma najlepszy sezon w karierze. Na początku stycznia zajął drugie miejsce w gigancie w Adelboden, a niedawno był czwarty w Garmisch-Partenkirchen.

Awansował o jedenaście miejsc

Jego zwycięstwo w Japonii jest jednak tym bardziej niespodziewane, że po pierwszym przejeździe był dwunasty. W drugim osiągnął jednak najlepszy czas i w łącznej klasyfikacji drugiego Szwajcara Marco Odermatta wyprzedził o 0,74 s. Trzeci był Amerykanin Tommy Ford, który stracił do Chorwata 1,07.

Źródło: EPA/Kimimasa Mayama Zubcic świętuje pierwsze zwycięstwo w karierze



- Mój drugi przejazd był niesamowity. Odbiera mi mowę, marzenia się spełniają - przyznał triumfator, który nie dość, że doczekał się historycznego triumfu, to jest pierwszym Chorwatem od 2013 roku, który może pochwalić się zwycięstwem w Pucharze Świata. Poprzednio sztuka ta udała się słynnemu Ivicy Kosteliciowi.

Spadek z pierwszego na 27. miejsce

Duży wpływ na końcowe rozstrzygnięcia miała pogoda. Najlepsi na półmetku rywalizacji startowej zjeżdżali przy dużo wyższej temperaturze, przez co śnieg był bardziej miękki, a do tego momentami narciarzom przeszkadzały bardzo silne podmuchy wiatru. W takich warunkach dopiero 27. czas uzyskał prowadzący po pierwszym przejeździe Norweg Henrik Kristoffersen, który w finale stracił do Zubcica 2,72 i zajął ostatecznie piątą pozycję.