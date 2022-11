TVN Warner Bros. Discovery domem skoków narciarskich w Polsce

Zobacz, co powiedział trener Thomas Thurnbichler przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Konderla: Zepsuty skok to nie koniec świata

Stoch: Chcę rozpędzić się do Nowego Roku

Stoch: Nad tym będę do końca życia pracował

- Naszą ambicją jest pokazywanie fascynujących wydarzeń sportowych w najlepszy możliwy sposób. Mamy najbogatszą ofertę sportów zimowych w Polsce, a perłą w koronie naszych zimowych praw są skoki narciarskie. Chcemy, aby sport połączył miliony widzów TVN Warner Bros. Discovery we wspólnym kibicowaniu, dlatego pokażemy niemal wszystkie konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i w Playerze - powiedziała Dorota Żurkowska, Dyrektor Eurosportu w Polsce i Członek Zarządu TVN Warner Bros. Discovery w Polsce.

Wielkie emocje, świetni komentatorzy i teleportacje

93 powody do świętowania. Polacy poszukają kolejnych pucharowych zwycięstw Nowy sezon... czytaj dalej » Podobnie jak w ubiegłym sezonie TVN pokaże większość konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn oraz – po raz pierwszy w historii – rywalizację panów w trakcie mistrzostw świata w Planicy. Konkursy mieszane transmitowane będą w Metrze. Na antenach Eurosportu widzowie zobaczą wszystkie konkursy pokazywane w antenach otwartych, jak również zawody Pucharu Świata rozgrywane w Polsce, piątkowe kwalifikacje, a także większość konkursów kobiet. W Eurosporcie Extra w Playerze dostępne będą wszystkie transmisje z kanałów linearnych, a także – dodatkowo – niedzielne kwalifikacje.

Na antenie TVN oraz w Eurosporcie 1 rywalizację najlepszych skoczków narciarskich świata komentować będzie niezrównany duet Marek Rudziński i Igor Błachut. Reporterem relacjonującym wydarzenia spod skoczni w obu stacjach będzie Kacper Merk, a podczas wybranych konkursów widzowie TVN zobaczą również Krzysztofa Skórzyńskiego. Osobne będą z kolei studia towarzyszące transmisjom. W TVN poprowadzą je Sebastian Szczęsny i Damian Michałowski, których stałymi gośćmi będą Magdalena Pałasz i Jakub Kot. Studia Eurosportu prowadzić będą natomiast Paweł Kuwik oraz Michał Korościel, a wśród gości oprócz Magdaleny Pałasz i Jakuba Kota zobaczymy również m.in. Krzysztofa Bieguna i Wojciecha Topora. Podczas zawodów w Wiśle i Zakopanem, a także najważniejszych konkursów, czyli mistrzostw świata i Turnieju Czterech Skoczni studia będą realizowane na miejscu wydarzeń.

W studiach wykorzystywane będą "teleportacje", które widzowie znają m.in. z turniejów tenisowego Wielkiego Szlema, igrzysk olimpijskich oraz konkursów skoków narciarskich w ubiegłym sezonie. Eksperci w studiu skorzystają z nowego narzędzia do analizowania skoków. Eurosport położy również nacisk na analizę danych historycznych i z trwającego sezonu, dostarczając widzom pełną wiedzę na temat wydarzeń na skoczni.

Wielki potencjał skoków

Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Gdzie oglądać transmisje? Wraca Puchar... czytaj dalej » W trakcie wszystkich weekendowych konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich transmitujący je TVN był zdecydowanie najchętniej oglądaną anteną w kraju. Z kolei Eurosport 1 był od listopada do marca liderem wśród kanałów sportowych w kraju z aż 32-procentowym udziałem w tej kategorii.

- Po świetnych wynikach Polaków w Letnim Grand Prix z optymizmem czekamy na 5 miesięcy sportowych emocji, licząc na wysoką dyspozycję naszych zawodników. Klientom TVN Media oferujemy szeroki wachlarz możliwości w zakresie komunikacji marek. Widownia skoków narciarskich na dużej antenie TVN jest relatywnie bardziej rodzinna. W Eurosporcie skoki ogląda widownia męska, szukająca eksperckiego komentarza. Z kolei kroniki skoków emitowane po Sporcie po Faktach oraz w cenionej również przez reklamodawców stacji newsowej TVN24 prezentują informacje o skokach w skrótowej formie, docierając szeroko do grupy komercyjnej - podkreśliła Aleksandra Przeździecka, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w TVN Media.

- Wszystkich marketerów poszukujących lojalnej i zaangażowanej widowni zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przygotowaną na sezon skoków. Składa się na nią 57 dni transmisji, niemal 2500 billboardów sponsorskich, wyjątkowy i ekskluzywny break podczas przerwy technicznej w trakcie pierwszej serii konkursowej oraz silna i zróżnicowana kampania digital. Wszystko to daje marketerom wiele touchpointów dedykowanych różnym grupom konsumentów - dodała Aleksandra Przeździecka.

Dom sportów zimowych

Skoki narciarskie: terminarz 2022/2023 - kiedy zawody Pucharu Świata? Sezon Pucharu... czytaj dalej » TVN Warner Bros. Discovery to dom sportów zimowych. Wiodąca grupa mediowa w Polsce posiada najbogatszą i najpełniejszą ofertę dla fanów zimowych dyscyplin. Od końca października aż do początku kwietnia widzowie kanałów i platform TVN Warner Bros. Discovery będą mogli emocjonować się rywalizacją w Pucharach Świata w narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, snowboardzie i skokach narciarskich, a także w Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym. Punktami kulminacyjnymi pasjonującego sezonu będą transmisje z mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim, snowboardzie, narciarstwie dowolnym i narciarstwie klasycznym.

Eurosport 1 i Eurosport 2 to główne kanały sportowe Warner Bros. Discovery w Polsce. Z kolei Eurosport Extra w Playerze to platforma dająca pełny dostęp do kanałów telewizyjnych, a także ogrom dodatkowego kontentu. Przez cały rok fani sportu mogą oglądać tam tysiące godzin transmisji z najważniejszych wydarzeń sportowych świata. Filarami oferty Eurosportu są m.in. trzy turnieje tenisowego Wielkiego Szlema; sporty zimowe, w tym skoki narciarskie i narciarstwo alpejskie; żużel na czele z cyklem Speedway Grand Prix; wyścigi kolarskie w tym wielkie toury; europejskie puchary w piłce ręcznej; snooker; sporty motorowe; wspinaczka sportowa i igrzyska olimpijskie.

Eurosport Extra dostępny w serwisie player.pl to niezrównana oferta dla fanów sportu. Pakiet obejmuje kanały linearne Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz dodatkowe ekskluzywne transmisje, równoległe live streamy z najważniejszych wydarzeń, bogatą kolekcję VOD i obszerne archiwum treści sportowych. Użytkownicy Eurosportu Extra zyskują również dostęp do ogromnej biblioteki najlepszych filmów i seriali, tytułów Player Original, programów rozrywkowych, edukacyjnych, treści lifestyle, motoryzacyjnych, kontentu dla dzieci oraz newsów.

Puchar Świata w skokach w Wiśle. Program zawodów:

4 listopada (piątek)

17.30 - początek studia w Eurosporcie 1

18.15 - kwalifikacje mężczyzn

5 listopada (sobota)

15.10 - początek studia w Eurosporcie 1

16.00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

6 listopada (niedziela)

13.30 - początek studia w Eurosporcie 1

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn