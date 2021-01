Stoch zdeklasował rywali w serii próbnej. Czas na konkurs w Bischofshofen

Video: tvn24

Lila przerywa Adamowi Małyszowi

29.12 | Adam Małysz mówił w rozmowie z TVN24 o zwycięskim dla siebie Turnieju Czterech Skoczni, ale zadanie miał utrudnione, bo wspomnienia przerywał mu jego pies. Przestał dopiero gdy były skoczek pokazał go do kamery. - To Lila, jest okropna - stwierdził z uśmiechem.

