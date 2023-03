Skoki narciarskie Vikersund 2023: wyniki na żywo i relacja z treningu i kwalifikacji

Druga seria treningu została odwołana, co oznacza, że skoczkowie pojawią się na skoczni o 17 - wtedy rozpoczną się kwalifikacje.

Kraft, Granerud, Wellinger - to pierwsza trójka treningu przed kwalifikacjami.

210,5 m - to odległość Dawida Kubackiego. Wczorajszy triumfator jest ósmy.

Nie był to jednak najdłuższy skok trwającego treningu. Najdalej - 241 m - poszybował Norweg Sondre Ringen i jest czwarty.

15:24

Dzięki czwartkowej wygranej Dawid Kubacki zmniejszył stratę w klasyfikacji Pucharu Świata do Halvora Egnera Graneruda do 318 punktów. W cyklu Raw Air polski zawodnik awansował na czwarte miejsce - tutaj traci 57,7 pkt do Norwega. Liczymy, że w piątek odrobi kolejne punkty.