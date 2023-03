Skoki narciarskie Raw Air 2023. Relacja na żywo z kwalifikacji w piątek

To szósta edycja Raw Air. Po dwa triumfy w cyklu mają Kamil Stoch (2018, 2020) i Stefan Kraft (2017, 2022). Z kolei w 2019 roku zwyciężał Ryoyu Kobayashi.

Raw Air dla skoków jest tym, czym cykl Tour de Ski dla biegów narciarskich - ma być intensywnie, wyczerpująco i z cennymi nagrodami. Triumfator otrzyma bowiem 50 tysięcy euro. W tej edycji zawodnicy oddadzą rekordowe 18 punktowanych skoków w 10 dni. Co ważne, kolejne prologi także liczą się do końcowych wyników.

Przed walką o pierwsze punkty do klasyfikacji turnieju przypominamy na czym polega rywalizacja w norweskiej imprezie.

Pierwszy prolog Raw Air 2023 i jednocześnie kwalifikacje do sobotniego konkursu od godz. 17.

16:33