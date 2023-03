Skoki narciarskie Raw Air 2023 w Oslo: wyniki na żywo i relacja z niedzielnego konkursu

Kubacki na półmetku zajmuje 7. miejsce, ale traci do lidera tylko 6,8 pkt. Stoch jest 10. – 10,5 pkt za Tschofenigiem.

126,5 metra przy małej rekompensacie za wiatr z tyłu skoczni wystarczyło Manuelowi Fettnerowi do wyprzedzenia Zajca. Tschofenig nadal na prowadzeniu.

Timi Zajc również daleko (127,5 m), ale do Austriaka brakuje mu 5,7 pkt. Słoweniec jest wiceliderem.

Nieźle, ale sam Kamil Stoch nie był chyba do końca zadowolony z tego skoku #skijumpingfamily #RawAir pic.twitter.com/ZrPyUdoycN

Nieźle, ale sam Kamil Stoch nie był chyba do końca zadowolony z tego skoku #skijumpingfamily #RawAir pic.twitter.com/ZrPyUdoycN — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) March 12, 2023

124,5 metra Stocha przy lekkim wietrze 0,26 m/s pod narty. Oceny za styl od sędziów po 18,5. To wystarcza obecnie do drugiego miejsca w konkursie.

Markus Eisenbichler (122,5 m) zakwalifikował się do drugiej serii. A za chwilę na belce zasiądzie Kamil Stoch.

Ziga Jelar również zawiódł. Tylko 112 metrów Słoweńca, co oznacza, że Bresadola ma awans.

Stephan Leyhe kwalifikuje się do serii finałowej, uzyskując 121,5 m.

Dobry skok Pawła Wąska! 124 metry reprezentanta Polski przy wietrze 0,63 m/s pod narty. Odjęto mu za to 6,2 pkt, ale jest już pewny awansu do finałowej serii!

Simon Ammann już przy podmuchach pod narty doleciał do 115. metra.

Keiichi Sato uzyskał 116,5 m przy silniejszym wietrze pod narty. To wystarczyło, by zepchnąć Polaka na 7. pozycję.

Sondre Ringen nieco krócej od poprzednika (121,5 m), ale miał znacznie mniej odjętych punktów za wiatr i teraz to on jest wiceliderem.

Maximilian Steiner lepiej wykorzystał dobre warunki i doleciał do 123. metra. Jest drugi na tę chwilę za Lisso.

Kubacki po czterech punktowanych skokach jest 5. w klasyfikacji Raw Air ze stratą 14,1 pkt do prowadzącego Stefana Krafta. Stoch zajmuje 6. miejsce (strata 21,6 pkt).

16:10

Wracając do Oslo, w niedzielnym konkursie wystąpi pięciu Polaków. Kwalifikacji nie przeszedł Aleksander Zniszczoł, ale pozostali Biało-Czerwoni byli w czołowej 30. Liczymy, że uda im się to powtórzyć w zawodach i w komplecie awansować do finałowej serii.