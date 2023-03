Stoch najlepszy z Polaków. Pomogły mu rady trenera

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stoch był zadowolony, ale tylko z niedzielnych zawodów. Zajął w nich ósme miejsce. W porównaniu do soboty poprawił się, więc aż o dziewięć lokat. Jak przyznał w rozmowie z reporterem Kacprem Merkiem, pomogły mu rady trenera.

Kraft popsuł święto Granerudowi. Polacy drugoplanowymi aktorami Stefan Kraft... czytaj dalej » - Można było dostrzec gołym okiem, że to było zupełnie inne latanie. Po sobotnim konkursie dostałem jasne wskazówki. Chodziło o to, żebym to na skoczni wykonał. Z przekonaniem, że to zadziała - tłumaczy.

Liczył na więcej

Najbardziej utytułowany polski skoczek zakończył norweski cykl na ósmej pozycji. Nieobecność w ostatnim konkursie Dawida Kubackiego sprawiła, że w klasyfikacji generalnej Stoch zajął najlepsze miejsce ze wszystkich naszych zawodników. Przed kamerą Eurosportu podsumował cały cykl.

- Z punktu sportowo-fizycznego nie był to trudny Raw Air. Trudność polegała bardziej na tym, żeby zaakceptować to, w którym miejscu jestem. Czegoś jeszcze brakuje, niby jest OK, ale cały czas daleko od czołówki - przyznał.

- Przy dobrych skokach są miejsca w okolicach 4, 6-10. Czuje duży niedosyt po takich konkursach. To nie do końca zaspokojenie moich ambicji - tłumaczył.

- Po mistrzostwach świata w Planicy oczekiwałem zdecydowanie więcej. Myślałem, że to się odblokuje i będzie mi łatwiej, ze nawet przy błędach będę kręcić się w okolicach czołówki. A wszystko przychodziło z trudem. Każdy błąd kosztował dużo. Myślałem, żeby wspiąć się na wyżyny umiejętności, aby cokolwiek tutaj ugrać - stwierdził.