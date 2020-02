Ogromna szansa dla Dawida Kubackiego. Rumunia nie po drodze kilku reprezentacjom

Fatalne warunki atmosferyczne przyczyniły się do gorszego występu Kamila Stocha w drugiej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował tylko na 159 metrze. - No i co panie Borku? - tak skwitował swój skok zniesmaczony Stoch. Kilka minut później sędziowie zdecydowali się anulować wyniki drugiej serii i tym samym Stoch utrzymał czwartą lokatę.

Mały błąd przy wybiciu i niezbyt korzystny wiatr mocno wpłynęły na lot Dawida Kubackiego w pierwszej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował na 199. m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W najbliższych dniach w Rasnovie rozegrane zostaną dwa konkursy Pucharu Świata w zastępstwie za amerykańskie Iron Mountain, które nie zdążyło wypełnić wszystkich wymogów licencyjnych FIS.

Trener Michal Doleżal delegował do Rumunii siedmioosobową kadrę: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Aleksandera Zniszczoła, Klemensa Murańkę i Pawła Wąska. Ten ostatni zastąpił w kadrze Andrzeja Stękałę. Nominację zawdzięcza drugiemu miejscu w sobotnim konkursie Pucharu Kontynentalnego we wspomnianym Iron Mountain.

O ile Polacy jadą do Rasnova w optymalnym składzie, o tyle selekcjonerzy innych reprezentacji mają do tego kierunku dość luźne podejście. Z punktu widzenia polskich skoczków najważniejszy wydaje się brak w Rasnovie trzeciego w klasyfikacji generalnej Ryoyu Kobayashiego. Japończycy wystawiają kadrę B.

To właśnie z Kobayashim Kubacki bije się o trzecie miejsce w generalce. Po konkursach w Willingen zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni prowadził z Japończykiem o cztery punkty. Na półmetku lotów na Kulm w powiększył tę przewagę do 20 oczek, ale koniec końców to Japończyk wyjechał z Tauplitz/Bad Mitterndorf jako faworyt do trzeciego miejsca na koniec sezonu.

W niedzielnym, wypaczonym przez warunki atmosferyczne konkursie na mamuciej skoczni Kobayashi był drugi, tymczasem Kubacki nawet nie wszedł do drugiej serii. W takich okolicznościach lider reprezentacji Japonii wypracował 60-punktową przewagę nad Polakiem. O ile pogoda pozwoli, Kubacki będzie miał dwa konkursy, żeby utrzeć nosa Kobayashiemu.

Tuż za plecami Kubackiego w klasyfikacji generalnej plasuje się Stoch. Drugi z Polaków ma znikome szanse na podium na koniec sezonu, ale musi mieć się na baczności. Szósty w generalce Marius Lindvik traci do niego tylko 26 punktów. Norwegowie wybierają się do Rasnova w niemal najsilniejszym składzie. Z Lindvikiem, Danielem Andrem Tandem i Johannem Andrem Forfangiem, ale bez Roberta Johanssona, który ma wrócić na konkursy w Lahti.

Na treningi zamiast konkursów postawili też Słoweńcy z pierwszej piętnastki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata: Peter Prevc, Anze Lanisek i Timi Zajc.

W czwartek o godzinie 12 w Rasnovie kwalifikacje. W piątek o godz. 14 pierwszy konkurs indywidualny, w sobotę o godz. 12:45 drugi. Relacje na żywo w Eurosport.pl.

Do końca sezonu 2019/20 Pucharu Świata w skokach narciarskich zostało osiem konkursów.

Kadra Polski na Puchar Świata w Rasnovie:

Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek

Program Pucharu Świata w Rasnovie:

20 lutego, czwartek, godz. 12 - kwalifikacje

21 lutego, piątek, godz. 14 - pierwszy konkurs indywidualny

22 lutego, sobota, godz. 12:45 - drugi konkurs indywidualny