Kubacki ma jeszcze rezerwy. "Wiele rzeczy mogę robić lepiej"

View this post on Instagram

Turniej jest jak obóz survivalowyWygrywa komandos, który rozkłada siły na wszystkie zadania i popełnia najmniej błędów. Dawid rozegrał to jak Chuck Norris Nie zamierzam mu ułatwiać roboty ale cieszę się że sięgnął gwiazdCiężko na to pracował, latami! Wierzę że kiedyś wspólnie będziemy oglądać @vierschanzentournee z udziałem z któregoś ze skoczków @evenement_zakopane i wspomnimy nasze zwycięstwa. Wygranie Turnieju jest czymś tak niesamowitym, że najchętniej życzyłbym tego przeżycia każdemu z Was. Mam jednak nadzieję, że dzieląc te emocje z @adammalyszofficial , @dawid.kubacki.official i ze mną udało Wam się doświadczyć radości w czystej postaci. Ciąg dalszy nastąpi... P.S. Gdybym jutro nie wziął udziału w kwali, znaczy że Kubacki zamknął mnie w szatni za to zdjęcie #ryzykfizyk #4hillstournament #survival #tobecontinued #gopoland #skijumpingfamily