Godny występ Polaków w drużynówce. W Planicy emocje do samego końca

Zobacz lot Andrzeja Stękały z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Jana Habdasa z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Nikity Dewiatkina z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Pawła Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Kamila Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Piotra Żyły z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Timiego Zajca z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Anze Laniska, który dał mu zwycięstwo w kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedzieli komentatorzy Eurosportu o warunkach pogodowych przed 1. serią piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk, Dominik Formela oraz Wojciech Topór o warunkach pogodowych przed piątkowym konkursem w Planicy.

Zobacz, co powiedział Peter Prevc o upadku z mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz, co powiedział trener Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie indywidualnym w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po sobotnim konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Podium Żyły w nietypowym konkursie. Na Krafta nie było mocnych Zwycięstwem... czytaj dalej » Sobota była pracowitym dniem dla skoczków narciarskich. Najpierw, od godziny 8.45, rywalizowali w jednoseriowym konkursie indywidualnym (przełożonym z piątku z powodu złych warunków atmosferycznych), który wygrał Kraft, a trzeci był Piotr Żyła.

Już o godz. 10 ruszyły zawody drużynowe. W składzie Polaków znaleźli się: Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Kamil Stoch i Żyła.

Stoch i Żyła pokazali klasę

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych skakał Zniszczoł, poprawiający w Planicy życiowe rekordy. Tym razem uzyskał 219,5 m, a to oznaczało piąte miejsce po pierwszej grupie zawodników. Prowadziła Austria po skoku Daniela Tschofeniga (225,5 m).

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Zniszczoła z 1. serii sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

Następnie Wąsek, który przepadł w czwartkowych kwalifikacjach, osiągnął 204 m, co pozwoliło Polakom awansować na czwartą lokatę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Wąska z 1. serii sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

Błysnął zaś Stoch, który pofrunął 233,5 m. Do tego w pięknym stylu, stąd dwie noty "20" od sędziów. Mistrz z Zębu zacisnął pięść, Polacy umocnili się na czwartym miejscu. O zbliżeniu się do podium nie było mowy, bo daleko w tej grupie latali też rywale. 232,5 m osiągnął Timi Zajc, 237,5 m huknął Robert Johansson, a 231,5 m uzyskał Jan Hoerl.

To Słowenia rozdawała karty. Druga była Norwegia, a trzecia Austria.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Stocha z 1. serii sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

Na koniec pierwszej serii Żyła poszybował daleko, aż 239,5 m.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Żyły z 1. serii sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

Na półmetku prowadzili Słoweńcy, którzy o 11,7 pkt wyprzedzali drugich Norwegów i o 11,8 trzecich Austriaków. Między tymi ekipami miała rozstrzygnąć się walka o zwycięstwo.

Biało-Czerwoni tracili do liderów aż 77 pkt, ale zachowywali bezpieczną przewagę - 42,8 pkt - nad piątą reprezentacją Niemiec.

Źródło: Eurosport Wyniki po 1. serii sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

Kraft bohaterem Austrii

W drugiej serii Zniszczoł poprawił się, poleciał 221,5 m, a Polacy jeszcze powiększyli przewagę nad Niemcami.

Po pierwszej grupie Słoweńcy stracili pozycję lidera po skoku Lovro Kosa (215 m). Na prowadzenie wyszli Austriacy, bo 224 m uzyskał Tschofenig.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Zniszczoła z 2. serii sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

Dalej niż w pierwszej serii pofrunął również Wąsek, tym razem 207 m.

Słowenia odzyskała pozycję lidera. 239,5 m huknął Domen Prevc, a 236,5 m Michael Hayboeck, ale różnica między gospodarzami a Austriakami wynosiła tylko 0,4 pkt. Na mamucie tyle co nic.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Wąska z 2. serii sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

Tego dnia można było liczyć na Stocha, który w drugiej próbie poleciał 228,5 m.

Za to Słoweńcy przypuścili atak na wygraną. Zrobił to Zajc, który poszybował przy obniżonym rozbiegu 236,5 m i sprawił, że przewaga nad Austriakami urosła do 21,6 pkt.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Stocha z 2. serii sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

W ostatniej grupie Żyła przypieczętował czwarte miejsce Polaków, skacząc 226,5 m.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Żyły z 2. serii sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

Wydawało się, że u Słoweńców kropkę nad i postawi Anże Lanisek, ale poleciał tylko 217 m. Za krótko, żeby wyprzedzić Austriaków, u których Kraft uzyskał imponujące 235,5 m. W ten sposób dał triumf swojej drużynie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Krafta z 2. serii sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

Drugie miejsce dla Słoweńców, trzecie dla Norwegów.

Źródło: Eurosport Wyniki sobotniego konkursu drużynowego w Planicy

W niedzielę ostatni konkurs sezonu z udziałem 30 najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Początek o godzinie 10.