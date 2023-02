Błysnął znów Zniszczoł, Kubacki królem kwalifikacji

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki przed piątkowymi kwalifikacjami w Lake Placid

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie indywidualnym Lake Placid. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w...

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake...

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake...

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid

Skok Żyły w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Lake Placid

Skok Żyły w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Lake...

Skok Żyły w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Lake Placid

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w...

Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake...

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Lake Placid. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubacki po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Lake...

Kubacki po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Lake Placid

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake...

Skok Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid

Zobacz skok Jana Habdasa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Habdasa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake...

Skok Habdasa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake...

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Intensywny weekend ze skokami dobiega końca. Po udanych dla Polaków sobotnich konkursach, niedziela przynosi nam jak na razie kolejne powody do zadowolenia.

W kwalifikacjach do konkursu wystartowało 62. zawodników, w tym sześciu Polaków: Tomasz Pilch, Paweł Wąsek, Jan Habdas, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Awansowali wszyscy.

NIEDZIELNY KONKURS W LAKE PLACID: WYNIKI I RELACJA>>>

Kubacki po swoim skoku na 130 metrów wskoczył na pierwsze miejsce, z dużą przewagą nad resztą stawki. Drugiego skoczka, Halvora Graneruda, który usiadł na belce po nim, wyprzedził o 0,5 pkt.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid

Najniżej z naszych zawodników uplasował się Habdas (45.), w drugiej połowie stawki znaleźli się też Pilch (42.), Wąsek (33.).

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Habdasa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid

Kolejny udany raz Zniszczoła

Nie po raz pierwszy w tym sezonie błysnął Zniszczoł. 28-latek wykorzystał sprzyjający wiatr, poleciał na odległość 124 metrów. Bardzo długo prowadził. Ostatecznie uplasował się na ósmym miejscu. miejscu. Warunków kompletnie nie wykorzystał Żyła. Na dodatek poleciał krótko, 117 metrów i skończył na 26. pozycji.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lake Placid

Skoki narciarskie Lake Placid 2023. Program zawodów

niedziela, 12 lutego:

14:45 - Kwalifikacje

16:15 - Konkurs indywidualny

Transmisje z Pucharu Świata w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.