Żyła długo był liderem. Sześciu Polaków z kwalifikacjami

Tak na żywo relacjonowaliśmy kwalifikacje w Klingenthal w eurosport.pl.

Polacy mają z tym niemieckim miastem dobre wspomnienia. To właśnie tam trzy lata temu po raz pierwszy wygrali konkurs drużynowy. W sobotę będą mogli powtórzyć ten wyczyn.

Żyła długo był liderem

Zaplanowano dodatkowy konkurs skoków Międzynarodowa... czytaj dalej » W piątek Biało-Czerwoni starali się zakwalifikować do niedzielnego konkursu indywidualnego. To będą 11. takie zawody w Klingenthal. Do tej pory na podium stanęło tam trzech Polaków. Adam Małysz był trzeci w 2007 i drugi w 2010 roku, natomiast Kamil Stoch wygrał w 2011 r, a dwa lata później triumfował Krzysztof Biegun.

Tym razem najlepiej w naszej kadrze zaprezentował się Żyła. Zawodnik z Wisły osiągnął odległość 135,5 metra i z notą 122,2 pkt długo był liderem. Polak stał na mrozie i czekał, aż go ktoś zwolni. Zrobił to w końcu trzeci w sezonie Niemiec Karl Geiger (lepszy od Żyły 0,9 pkt). Obu zawodników wyprzedzili chwilę później Kraft, który miał skok na odległość 129,5 m i łączną notę 123,7 pkt.

Z Polaków daleko poszybował także Dawid Kubacki. 131 metrów dało "Mustafowi" siódmą lokatę w stawce. Z kolei Stoch przy słabym wietrze osiągnął 122,5 metra i zajął 19. miejsce. Kwalifikację osiągnęli też: Maciej Kot - 31. (125,5 m), Jakub Wolny - 38. (118 m) oraz Klemens Murańka - 50. (112 m). Zadaniu nie sprostał tylko Stefan Hula. Od Murańki skoczył metr dalej, ale miał słabsze noty.

Polacy w dziesiątce

Liderem klasyfikacji generalnej jest Daniel-Andre Tande (w piątek był 44.). Norweg ma na koncie dwa wygrane konkursy i o 64 punkty wyprzedza Krafta. Najlepszy z Polaków jest Stoch, który zajmuje ósme miejsce (ze 140 pkt straty do Tandego). Lokatę niżej plasuje się Kubacki.

Program zawodów:



sobota, 14 grudnia

14.45 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego



niedziela, 15 grudnia

14.45 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego