Rana krwawiła, kombinezon nadawał się do śmieci. W Vikersund padł rekord w krótkości skoku?

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Merk i Formela przed prologiem do sobotniego konkursu w...

Merk i Formela przed prologiem do sobotniego konkursu w...

Zobacz lot Andrzeja Stękały z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lot Stękały z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund –...

Lot Stękały z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Zobacz lot Pawła Wąska z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lot Wąska z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Lot Wąska z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Zobacz lot Karla Geigera z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lot Geigera z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund –...

Lot Geigera z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Zobacz lot Roka Masle z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lot Masle z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Lot Masle z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stękała po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Stękała po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Zobacz lot Kamila Stocha z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lot Stocha z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund –...

Lot Stocha z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Zobacz lot Piotra Żyły z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lot Żyły z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Lot Żyły z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Zobacz lot Stefana Krafta z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lot Krafta z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund –...

Lot Krafta z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Zobacz lot Halvora Egnera Graneruda z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lot Graneruda z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund –...

Lot Graneruda z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund –...

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubacki po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Kubacki po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Żyła po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw Air...

Żyła po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zniszczoł po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund –...

Zniszczoł po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stoch po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw...

Stoch po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund – Raw Air...

Zobacz lot Dawida Kubackiego z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lot Kubackiego z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund...

Lot Kubackiego z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund –...

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Skoki narciarskie Raw Air 2023 w Vikersund. O której godzinie dzisiaj konkurs? Raw Air 2023.... czytaj dalej » Na skoczni, na której rekord wynosi 253,5 metra, Ostvold skoczył - choć to słowo mocno na wyrost - 50 metrów.

- To musi być rekord - żartował później sam poszkodowany w rozmowie z gazetą "Dagbladet". Dobry humor go nie opuszczał, bo koniec końców może mówić o wielkim szczęściu.

Do groźnie wyglądającego upadku doszło na treningu przed piątkowym prologiem. Ostvold nie zapanował nad lewą nartą i z impetem uderzył o bulę. Do upadku doszło na wysokości 50. metra, co wiązało się z tym, że skoczek prawie cały zeskok pokonał w bezwładnej pozycji.



Upadek Benjamina Ostvolda na 50 metr w #Vikersund:#skijumpingfamily@skijumpingplpic.twitter.com/vEzWUefomn — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) March 17, 2023





Każde tego typu zdarzenie na skoczni mamuciej niesie za sobą ryzyko poważnej kontuzji. Norwegowi relatywnie nic poważnego się nie stało.

W wyniku uderzenia o zeskok najbardziej ucierpiała jego noga i ręka. - Kiedy puściła adrenalina, zacząłem odczuwać ból w kilku miejscach. Zastanawiałem się, czy nie złamałem żebra. Wiele na to wskazuje - opowiadał.

Zaskoczył publiczność

Skoczek był mocno poobijany i mocno poobcierany. Tu najbardziej ucierpiał jego łokieć. - Mocno krwawiłem. Trzy razy zmieniałem bandaż, a i tak krew lała się dalej - mówił.

Świetny skok Dawida Kubackiego. Kraft odleciał w prologu w Vikersund Austriak Stefan... czytaj dalej » Skutki upadku mocno też było widać na jego kombinezonie, który nie nadaje się już do użytku. - Musiałem go wyrzucić do śmieci - przyznał zawodnik.

Mimo obrażeń Ostvold, ku zaskoczeniu zbierającej się na kwalifikacje publiczności, po upadku szybko się podniósł i o własnych siłach opuścił skocznię. Czuł się na tyle dobrze, by przystąpić do kwalifikacji. Ostatecznie po rozmowach ze sztabem szkoleniowym jednak zrezygnował z tego startu. - Byłem gotowy na kwalifikacje, ale zdecydowaliśmy się je odpuścić - wyjaśnił.

Wieczorem Ostvold odniósł się do upadku w mediach społecznościowych.

"Chciałem tylko wszystkim powiedzieć, że czuję się dobrze, i podziękować za wszystkie wiadomości. Planowałem, by przystąpić do kwalifikacji, ale obrażenia mi na to nie pozwoliły. Mam nadzieję, że wrócę w niedzielę" - napisał na Instagramie.

Sobotni konkurs, jeszcze bez norweskiego skoczka, o 16:30. Transmisja w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze, relacja na żywo i wyniki w Eurosport.pl.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Benjamin Østvold (@benjaminstvold)





Wyniki piątkowych kwalifikacji w Vikersund miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Stefan Kraft (Austria) 239/216 2. Michael Hayboeck (Austria) 239,5/201 3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 238/200,4 4. Domen Prevc (Słowenia) 238/196,4 5. Żiga Jelar (Słowenia) 228,5/194,6 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 231,5/193,8 7. Dawid Kubacki (Polska) 235/192 8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 228,5/191,3 9. Timi Zajc (Słowenia) 222/188,8

10. Jan Hoerl (Austria) 223,5/186,4 .



14. Piotr Żyła (Polska) 213,5/176,5 16. Kamil Stoch (Polska) 209/174,5 20. Andrzej Stękała (Polska) 217,5/171,2 30. Aleksander Zniszczoł (Polska)

203/150 47. Paweł Wąsek (Polska) 165/114,1 Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

1770,3

2. Stefan Kraft (Austria)

1747,9

3. Anze Lanisek (Słowenia)

1712,5

4.

Dawid Kubacki (Polska)

1704,2 5.

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

1678,0

6. Daniel Tschofenig (Austria)

1671,1

7.

Timi Zajc (Słowenia)

1664,6

8.

Johann Andre Forfang (Norwegia)

1660,9

9. Kamil Stoch (Polska)

1648,4

10. Manuel Fettner (Austria)

1614,4

... ... ... 17. Piotr Żyła (Polska) 1430,8 25. Paweł Wąsek (Polska) 1259,2 33. Aleksander Zniszczoł (Polska) 1069,1 48. Jakub Wolny (Polska) 647,8 65. Andrzej Stękała (Polska) 171,2

Program Raw Air 2023:

VIKERSUND



sobota, 18 marca

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



niedziela, 19 marca

14.30 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego