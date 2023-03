Kraft trzyma kciuki za Kubackiego. "Mogę mu tylko życzyć wszystkiego najlepszego"

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kraft świetnie prezentował się w ostatnich dniach trwającego od 10 marca cyklu Raw Air 2023. W niedzielę zwyciężył po ciekawej rywalizacji na mamucie w Vikersund. Drugi był Halvor Egner Granerud, a trzeci Słoweniec Anże Lanisek.

Triumfatorem prestiżowej serii został Granerud. Norweg pokonał Austriaka o 18,2 punktu. Mimo zajęcia drugiej lokaty, Kraft był zadowolony.

Emocje zatrzymają ból

- Ta niedzielna wygrana smakuje pięknie. To był dla mnie perfekcyjny weekend. Cieszę się, że moje ciało cały czas jest pompowane adrenaliną. Nie miałem zbyt poważnych problemów, ale wiem, że w poniedziałek trudno będzie mi się podnieść z łózka. Jestem po prostu szczęśliwy. Emocje mogą zatrzymać każdy ból - uśmiechał się w rozmowie z Kacprem Merkiem 29-letni Kraft.

Kubacki wycofał się z Vikersund. "Przyczyny osobiste" Dawid Kubacki... czytaj dalej » Przed zawodnikami kilka dni przerwy. Kolejne zmagania dopiero w sobotę. To będzie konkurs drużynowy w Lahti.

- Potrzebuję takiej pauzy. Myślę, że teraz spędzę trzy kolejne dni w łóżku. Skorzystam z masaży i sauny. W czwartek wrócę do treningu i potem wyjazd do Finlandii.

Współczucie dla Polaka

Z uwagi na wycofanie się Dawida Kubackiego z niedzielnej rywalizacji, Kraft dość niespodziewanie włączył się do walki o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Polak ma teraz 1592 punkty, a Austriak zaledwie 42 mniej. Do końca sezonu jeszcze trzy konkursy indywidualne.

- To, co się stało jest bardzo smutne. To musi być dla niego coś niezwykle trudnego. Mogę mu tylko życzyć wszystkiego najlepszego. Tak naprawdę to nie jest ważne, kto jest drugi, trzeci czy czwarty w ogólnej klasyfikacji na zakończenie sezonu. Jestem pewny, że walka do końca będzie wspaniała - dodał Kraft.

Wyniki niedzielnego konkursu w Vikersund miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Stefan Kraft (Austria) 246,5/235,5 (497,4) 2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 234/219 (489,8) 3. Anże Lanisek (Słowenia) 231/220,5 (468,8) 4. Michael Hayboeck (Austria)

223,5/231 (467,6) 5. Domen Prevc (Słowenia) 240,5/200 (451,8) 6. Robert Johansson (Norwegia) 234/211 (448,4) 7. Timi Zajc (Słowenia) 232/208 (448,2) 8. Kamil Stoch (Polska)

222,5/227,7 (438,4) 9. Daniel Tschofenig (Austria) 230,5/212 (438,1)

10. Jan Hoerl (Austria) 207,5/227,5 (435,4) .



15. Piotr Żyła (Polska) 218,5/220,5 (428,1) 21. Aleksander Zniszczoł (Polska) 205,5/220,5 (404,9) 24. Paweł Wąsek (Polska)

206,5/214 (373,1)

Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

2932

2. Stefan Kraft (Austria)

2913,8

3. Anze Lanisek (Słowenia)

2784,4

4.

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

2724,4 5.

Daniel Tschofenig (Austria)

27212 6. Timi Zajc (Słowenia) 2679,7

7.

Michael Hayboeck (Austria)

2658,2

8.

Kamil Stoch (Polska)

2627,5

9. Manuel Fettner (Austria)

2593,3

10. Daniel Andre Tande (Norwegia)

2571,9

... ... ... 16. Piotr Żyła (Polska) 2407,3 23. Dawid Kubacki (Polska) 2075,3 24. Aleksander Zniszczoł (Polska) 1994,2 27. Paweł Wąsek (Polska) 1830,9 55. Jakub Wolny (Polska) 647,8 63. Andrzej Stękała (Polska) 445,5