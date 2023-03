Kubacki szczęśliwy, ale ostrożny. "W przyszłość wybiegać nie będę"

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Raw Air to wyjątkowy format w kalendarzu Pucharu Świata i zapewne też największe wyzwanie na przestrzeni całej zimy. Skoczkowie od 10 do 19 marca wezmą udział w serii sześciu zawodów i konkursów indywidualnych, w których każdy z 18 skoków będzie liczył się do końcowego triumfu.

I co napawa optymizmem, pierwszym liderem norweskiego cyklu został Polak. Kubacki w piątkowy wczesny wieczór poleciał 125,5 metra, co pozwoliło mu triumfować przed mistrzem świata Timim Zajcem oraz obrońcą tytułu Stefanem Kraftem.

Sam zainteresowany mógł być nawet trochę zaskoczony, ponieważ we wcześniejszych treningach nie prezentował się aż tak efektownie.

- Sezon debiutów. Co mogę powiedzieć. (…) Skoków treningowych nie ma co komentować. Teraz wydaje mi się, że było naprawdę solidnie. Warunki dosyć trudne, ale na szczęście równe. Choć znając życie, trener się czegoś dopatrzy - żartował przed kamerą Eurosportu.

Choć pozytywne wejście w intensywny turniej należy traktować z nadzieją, ale też odpowiednim dystansem

- Wszyscy doskonale wiemy, jak długi jest Raw Air i ile skoków się tutaj liczy. Ja na pewno do tego podejdę z chłodną głową. Mój plan był tutaj, aby skoczyć dobrze. I plan ten się na kolejne dni nie zmieni, a w przyszłość zbytnio wybiegał nie będę. Najważniejsze będą loty w Vikersund, gdzie można nazbierać najwięcej punktów. Na pewno dzisiaj był dobry prognostyk - Kubacki opowiadał Kacprowi Merkowi.

Zrzucił dwa kilogramy

Brązowy medalista MŚ pod koniec światowego czempionatu miał spore problemy z kontuzjowanymi plecami. Te jednak nie przeszkodziły mu w stanięciu na podium podczas imprezy sezonu w Planicy oraz… w delikatnej redukcji wagi.

- Dwa kilo i leci. I to najlepsze jest, że ta waga, startowa, prawie na zero, zjechała właśnie po powrocie do domu.. Mieliśmy w tygodniu mocny trening, który czuję do teraz. Dzisiaj doładowaliśmy więcej, więc ta noga będzie miała swoją sprężystość - zapowiadał.

W sobotę od godziny 14:40 konkurs główny na Holmenkollbakken. Transmisja w Eurosporcie 1, Eurosporcie Extra w Playerze i TVN.

Raw Air 2023. Wyniki piątkowego prologu na skoczni w Oslo miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Dawid Kubacki (Polska)

125 (127,2) 2. Timi Zajc (Słowenia)

125,5 (126,8) 3. Stefan Kraft (Austria) 122,5 (122,5) 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

122 (121,1) 5. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

123 (120,6) 6. Kamil Stoch (Polska)

122,5 (119,2) 6. Anże Lanisek (Słowenia)

121,5 (119,2) 8. Johann Andre Forfang (Norwegia)

121,5 (118,7)

9. Daniel Tschofenig (Austria)

119 (112,6) 10. Clemens Aigner (Austria) 117,5 (111,6) 11. Manuel Fettner (Austria)

116,5 (110,7)

12. Daniel Andre Tande (Norwegia)

118,5 (109,6) 13. Karl Geiger (Niemcy)

117,5 (109,3)

14. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 117,5 (109) 15. Sondre Ringen (Norwegia) 119,5 (106,1) 15. Markus Eisenbichler (Niemcy) 116,5 (106,1) ... 22. Aleksander Zniszczoł (Polska) 114 (102,7) 39. Paweł Wąsek (Polska) 108,5 (91,9) 44. Piotr Żyła (Polska) 107,5 (89,8) 47. Jakub Wolny (Polska) 110 (89,4)

Program Raw Air 2023:



Oslo



sobota, 11 marca

14.40 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



niedziela, 12 marca

11.15 - prolog

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



Lillehammer



poniedziałek, 13 marca

20.30 - prolog



wtorek, 14 marca

16.10 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



środa, 15 marca

19.15 - prolog



czwartek, 16 marca

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



Vikersund



piątek, 17 marca

17.00 - prolog



sobota, 18 marca

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



niedziela, 19 marca

14.30 - prolog

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego