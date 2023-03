Doniesienia w sprawie żony Kubackiego dały im kopa. "Dodatkowy zastrzyk energii"

Transmisje z Pucharu Świata w skokach w TVN, Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Sobotnie zawody były dla Biało-Czerwonych niezwykle udane. W zespole zabrakło wicelidera klasyfikacji Pucharu Świata Kubackiego, ale skoczkowie w składzie: Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch uplasowali się na wysokiej, trzeciej pozycji, przegrywając jedynie z Austrią oraz ze Słowenią.

Oglądasz Wideo: Eurosport Polacy na najniższym stopniu podium po konkursie drużynowym w Lahti

"To dało nam dodatkowy zastrzyk energii"

Z dobrego występu niezwykle ucieszył się Thurnbichler, który w rozmowie z Kacprem Merkiem zaznaczył, że zawodnicy wcale nie mieli łatwego zadania. Kubacki przekazał informacje o zdrowiu żony Dawid Kubacki... czytaj dalej »

- Dzisiejszego dnia chodziło o to, by jak najszybciej poznać skocznię. Wiedziałem, na co stać chłopaków, nawet biorąc pod uwagę trudne warunki atmosferyczne. Cieszyć może to, że nikt nie popełnił dziś większych błędów - powiedział na antenie Eurosportu.

- Piotrek jest na dobrej drodze, Paweł spisał się nieźle, Olek prezentował bardzo solidne skoki, a Kamil powoli odzyskuje czucie, którego ostatnio mu ewidentnie brakowało - dodał.

Austriak podkreślił, że miejsce na podium dedykuje Kubackiemu oraz jego żonie, która kilka dni wcześniej trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi, przez co jej mąż zdecydował się przedwcześnie zakończyć starty w trwającym sezonie.

- To dla Marty i Dawida. Rano dowiedzieliśmy się, że z Martą jest lepiej, co dało nam dodatkowy zastrzyk energii. To trzecie miejsce to dla nas coś więcej niż tylko podium - podkreślił.

Oglądasz Wideo: Eurosport Thurnbichler po konkursie drużynowym w Lahti

W niedzielę w Lahti odbędą się kwalifikacje (13.30), a następnie konkurs indywidualny (15.15). Transmisja na antenie Eurosportu 1, TVN i w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Skoki narciarskie Lahti 2023: program zawodów

niedziela, 26 marca

13.30 - kwalifikacje

15.15 - konkurs indywidualny