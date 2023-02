"Jak mnie ścięło, to nie byłem w stanie się ruszać"

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o sytuacji Dawida Kubackiego przed piątkowymi kwalifikacjami w Planicy.

Zobacz, co o urazie pleców Dawida Kubackiego powiedzieli eksperci Eurosportu.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po pierwszej serii konkursu kobiet podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o stanie zdrowia Dawida Kubackiego przed kwalifikacjami na skoczni normalnej. Mistrzostwa świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Jewhena Marusiaka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Ammanna z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Zigi Jelara z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Anze Laniszka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubacki kręcił głową, ale z Polaków był najlepszy. Kwalifikacje dla Laniska Pięciu Polaków... czytaj dalej » W kwalifikacjach, niemal tuż przed skokiem Kubackiego, obniżono belkę. Jednak wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata spisał się bardzo dobrze, uzyskał 95 metrów i awansował z ósmej pozycji.

- Pierwsze wrażenia w porządku. Najbardziej mnie cieszy, że da się skakać i udało się postawić mnie na nogi. Te skoki nie były wybitne, ale też trochę na przetestowanie, żeby zobaczyć jak jest – powiedział tuż po kwalifikacjach.

"To już nie jest taki dyskomfort"

Co dokładnie mu dolegało?

- To się wzięło z niczego. Nie umiemy tego określić. Nic nadzwyczajnego nie robiliśmy. Jak mnie ścięło, to nie byłem w stanie się ruszać. Potrzebna była interwencja, ale z dnia na dzień to się poprawiało - wyznał.

- Wczoraj udało się mnie postawić w pozycji zgiętej i ledwo idącej. Dziś pierwszy rozruch, truchtanie, bo wtedy łatwiej rozgrzać mięśnie i zwiększyć zakres ruchu. To się udało, nic nie bolało. Wiedziałem, że będę dziś na skoczni. To już nie jest taki dyskomfort, ból jeszcze ze mną będzie, ale nie jest taki, żeby mnie paraliżował i wycinał ze skakania – podkreślił Kubacki.

W sobotę czas na konkurs na skoczni normalnej. Polacy wystąpią w komplecie - oprócz Kubackiego awans wywalczyli: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Kamil Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Początek rywalizacji o godzinie 17.00. Transmisja w TVN, Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie Extra w Playerze. Relacja i wyniki na żywo w eurosport.pl

