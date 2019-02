Stoch potwierdził formę na medal. Skoczkowie po pierwszych treningach

Video: Fakty TVN

Stoch drugi w Willingen. Zawody wygrał Karl Geiger

Po triumfie w konkursie drużynowym był apetyt na kolejne sukcesy w Willingen. No i mamy powody do radości, choć do pełni szczęścia odrobinę zabrakło. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Zwyciężył Niemiec Karl Geiger, a trzecie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Japończyk Ryoyu Kobayashi.

