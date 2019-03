Załamany Stoch. "Nie ma kontaktu głowa-nogi"

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wszystko o weekendzie w Planicy

Stoch wie, jak skakać w Planicy. Łącznie wygrywał na tym obiekcie trzykrotnie, w tym dwa razy w ubiegłym roku. Podczas czwartkowych kwalifikacji również było dobrze - skok na odległość 224 m zapewnił mu szóstce miejsce.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 2. serii konkursu w Planicy

Żyła poszybował na podium w Planicy. Stoch zawiódł Pierwszy konkurs... czytaj dalej » Wydawało się, że w piątek Polak będzie walczył o miejsce na podium. Tak się jednak nie stało. Najpierw uzyskał tylko 211 metrów, a w serii finałowej było jeszcze gorzej - zaledwie 209,5 metra, co przełożyło się na 18. miejsce.

Męczył się

Skoczek z Zębu zdaje sobie sprawę, że w piątek ewidentnie mu nie poszło. Coś nie funkcjonuje tak, jak powinno.

- Nie było nic zabawy, było dużo męczenia się - wyznał wprost w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem.



Warto zaznaczyć, że w obu seriach Polak miał najniższe prędkości dojazdowe.



- Nie ma kontaktu głowa-nogi - podkreślił.

Co więcej Stoch nie wie, co się dokładnie dzieje. Nie zwiastuje to najlepiej przed sobotnim konkursem drużynowym i kończącym sezon niedzielnym konkursem indywidualnym.



- Trudno powiedzieć. Nie wiem. Jest podobnie jak w Vikersund - tłumaczył swoją dyspozycję.



- W czwartek szału nie było, ale było solidnie. Dziś na treningu próbnym też, ale w zawodach coś się przycina - dodał.



Dla Polaka to najgorsza seria od końcówki sezonu 2015/2016. Wówczas zabrakło go w pierwszej dziesiątce w czterech konkursach z rzędu. Teraz nie znalazł się w niej trzykrotnie.

Transmisja z sobotniego konkursu drużynowego od godziny 10:00 w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player. Relacja tekstowa w serwisie eurosport.pl.