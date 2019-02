Skoczkowie przed obroną złota. "Nikt nie da kolejnych medali za to, co było kiedyś"

Całe mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym na żywo tylko w Eurosporcie 1

Zawodnicy trenera Stefana Horngachera w poprzednich mistrzostwach w Lahti zdobyli złoto w drużynie. Z tamtego składu w tym obecnym brakuje Macieja Kota. Zawodnik z Limanowej w tym sezonie prezentował się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Męczył się z każdym kolejnym startem coraz bardziej. Austriacki szkoleniowiec nie miał wyboru.

Wraca na dobre tory

Pozycja pozostałych z mistrzowskiej czwórki sprzed dwóch lat, a więc Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, jest niepodważalna. O ostatnie miejsce walczą Jakub Wolny oraz Stefan Hula. Jeszcze kilka dni temu sytuacja wydawała się w miarę jasna. Szanse tego pierwszego wyglądały zdecydowanie korzystniej niż bardziej doświadczonego kolegi.

Teraz sporo się zmieniło. Hula kilkanaście dni temu został na moment odsunięty od pierwszej reprezentacji. Nie pojechał do Lahti na Puchar Świata. W tym czasie spokojnie trenował pod wodzą asystenta Horngachera Zbigniewa Klimowskiego. Zajęcia w Szczyrku przyniosły dobry efekt. W ostatni weekend w Willingen widać było, że Hula ze skoku na skok czuje się coraz pewniej. Jego próby wyglądały naprawdę dobrze.

Tymczasem Wolny miał znakomity początek zmagań w Niemczech. Świetnie skakał w wygranej przez Biało-Czerwonych drużynówce, ale potem nieco spuścił z tonu. Na dodatek już po przyjeździe do Austrii okazało się, że jest przeziębiony.

Czwartek ze skokami tylko dla Huli

W środę obaj wzięli udział w dwóch sesjach treningowych. Lepiej prezentował się Hula, ale wiadomo, że Wolny nie jest jeszcze w pełni sił. W czwartek do kolejnych serii próbnych zgłoszony jest tylko Hula. Dla Horngachera to twardszy orzech do zgryzienia niż kilka tygodni temu, ale innych problemów raczej nie ma. Pozostała trójka zapewnia stabilizację. Pytanie tylko, czy Kubacki i Żyła zaprezentują się na Bergisel w Innsbrucku tak, jak ostatnio. Treningi nie były dla nich specjalnie udane. Jak na swoje możliwości skakali przeciętnie.

- Czy to jest dobra skocznia dla naszej ekipy? To bardzo trudne pytanie. Wiadomo, że Kamil niezwykle lubi ten obiekt, ale nie do końca mogę potwierdzić, że inni mają podobne odczucia. Patrząc na to, co nasi zawodnicy prezentowali ostatnio w Willingen, można powiedzieć, że każde miejsce jest teraz dla nich dobre i wszędzie sobie poradzą. Na środowym treningu były jednak pewne problemy. Na pewno muszą jeszcze tutaj trochę poskakać - nie miał wątpliwości w rozmowie z eurosport.pl dyrektor sportowy PZN Adam Małysz.

Jeśli chodzi o Stocha, to o niego można być spokojnym. Dobrze wie, że nic nie musi. Moc pokazał w środę. W treningach był trzeci i pierwszy.

Mistrz nie myśli o przeszłości

- Na każde zawody staram się jechać z uśmiechem na twarzy, dobrymi myślami i pozytywnym nastawieniem. Każdy konkurs, także taki o medale mistrzostw świata, to dla mnie wyzwanie, w którym mogę realizować nie tylko swoje cele, ale także marzenia - mówił nam mistrz świata z Predazzo z 2013 roku. - Nie myślę o tym, co było, to już dla mnie historia. Oczywiście mam piękne wspomnienia z tamtych zmagań i tych sprzed dwóch lat, ale teraz dobrze wiem, że nikt mi za to, co było kiedyś, nie da teraz kolejnych medali. Teraz trzeba walczyć tak samo mocno, jak wcześniej - dodawał.

Teraz jest kandydatem do krążka. Srebra na dużej skoczni z Lahti będzie jednak bronił nie on, ale Piotr Żyła. Przed dwoma laty jego medal był dużym zaskoczeniem. Teraz wydaje się, że będzie jeszcze większym.

W piątek kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego o godz. 14.30. Transmisja w Eurosporcie 1. W niedzielę zmagania drużynowe. Potem czas na skoki na normalnym obiekcie, ale już w Seefeld. Tam walka o medale odbędzie się 1 marca. Dzień później konkurs drużyn mieszanych.

