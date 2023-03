Znakomity początek i medal mistrzostw świata. Tak wyglądał sezon Kubackiego

Dawid Kubacki to wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Krezus Granerud. Spadek Kubackiego na liście płac Halvor Egner... czytaj dalej » Do zakończenia trwającej kampanii pozostały jeszcze trzy indywidualne konkursy (jeden w Lahti oraz dwa w Planicy), ale zabraknie w nich Kubackiego.

W poniedziałek Polak bowiem ogłosił, że do Finlandii oraz Słowenii nie pojedzie. Powodem jest ciężki stan jego żony Marty, która trafiła do szpitala z przyczyn kardiologicznych.

Kubacki zdominował początek

44. edycja Pucharu Świata była dla naszego kadrowicza udana, a świetny był zwłaszcza początek, czego dowodem dwa indywidualne zwycięstwa w Wiśle na inaugurację.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kubacki wygrał niedzielny konkurs w Wiśle

Dość powiedzieć, że do końca roku 33-latek tylko dwa razy nie znalazł się na podium, łącznie czterokrotnie był pierwszy (dwa razy w Wiśle, w Tittisee-Neustadt i Engelbergu), dwukrotnie drugi, raz trzeci.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii niedzielnego konkursu w Engelbergu

To wszystko sprawiło, że trzykrotny olimpijczyk pewnie prowadził w klasyfikacji generalnej, a w rozgrywanym na przełomie 2022 i 2023 roku Turnieju Czterech Skoczni uplasował się na drugim miejscu, tuż za Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii konkursu w Bischofshofen

Utrata koszulki lidera i medal mistrzostw świata

Druga część sezonu była już nieco słabsza, a Kubacki stosunkowo szybko stracił pozycję lidera. Stało się tak pod koniec stycznia, kiedy Granerud wygrał konkurs lotów w austriackim Bad Mitterndorf.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Graneruda z 2. serii niedzielnego konkursu w Bad Mitterndorf

W 2023 roku Polak wygrywał konkursy PŚ dwukrotnie (w Innsbrucku i Lillehammer), a tyle samo razy stawał zarówno na drugim, jak i na trzecim stopniu podium.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii czwartkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

Kubacki pokazał jeszcze klasę na początku marca, startując na mistrzostwach świata w Planicy. Wprawdzie na skoczni normalnej zajął piąte miejsce, przegrywając z pierwszym Piotrem Żyłą zaledwie o 4,9 pkt, jednak tydzień później uplasował się na trzeciej lokacie na obiekcie dużym, zdobywając swój piąty medal w historii startów w tej imprezie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii konkursu na skoczni dużej na MŚ w Planicy

Ostatnim występem 33-latka był sobotni konkurs w ramach Raw Air w Vikserund, w którym skoczek zajął ósme miejsce. Absencja w niedzielę spowodowała, że w klasyfikacji cyklu Kubacki spadł z czwartej na 23. pozycję.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Kubackiego z 2. serii sobotniego konkursu w Vikersund – Raw Air 2023

Polak prawdopodobnie zanotuje także spadek w Pucharze Świata. Choć obecnie jest drugi, to nad Austriakiem Stefanem Kraftem ma tylko 42, a nad Słoweńcem Anże Laniskiem 118 punktów przewagi. Tymczasem do końca sezonu pozostały jeszcze trzy konkursy indywidualne.

Gdyby Kubacki utrzymał pozycję wicelidera, byłby to jego najlepszy rezultat w karierze. Do tej pory najwyżej, na czwartym miejscu, był w sezonie 2019/2020. Jednak wszelkie kwestie związane ze skokami, co absolutnie zrozumiałe, nie mają teraz żadnego znaczenia. Liczy się tylko zdrowie jego żony.

"Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - napisał.

W najbliższy weekend skoczkowie będą rywalizować w Lahti, a za dwa tygodnie w Planicy.