Dumna kapitan po awansie. "Utarłyśmy nosa wszystkim niedowiarkom"

W sobotni wieczór polskie siatkarki pokonały w Łodzi Niemki 3:2. W grupie F, w której rywalizowały w drugiej rundzie MŚ, walka o awans trwała niemal do samego końca. Pewne udziału w ćwierćfinale były już obrończynie tytułu Serbki, mistrzynie olimpijskie Amerykanki i wicemistrzynie Europy Turczynki.

Szansę dalszej gry w turnieju miały Dominikanki, ale musiały pokonać Kanadę. Siatkarki z Karaibów przegrały jednak 2:3 i Polki już w trakcie meczu z Niemkami mogły cieszyć się z awansu.

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2022 - terminarz, wyniki i tabele >>>

Joanna Wołosz o meczu Polska - Niemcy

Radość i niedosyt po zwycięstwie. Polki zmarnowały szansę na "łatwiejszy" ćwierćfinał Cudowny dzień... czytaj dalej » Zawodniczki trenera Stefano Lavariniego miały szansę "wybrać" sobie ćwierćfinałowego" rywala - gdyby wygrały 3:0 lub 3:1, zajęłyby trzecie miejsce w grupie F i trafiłyby na Amerykanki, z którymi w środę wygrały 3:0.

Zwycięstwo 3:2 zagwarantowało im czwartą lokatę, co oznacza, że o półfinał muszą się zmierzyć fenomenalną Serbią, która na dziewięć spotkań w turnieju, osiem wygrała po 3:0 (także z Polkami).

- Jesteśmy szczęśliwe i bardzo cieszymy się z awansu do ćwierćfinału. Utarłyśmy nosa wszystkim niedowiarkom, którzy myśleli, że zorganizujemy w Polsce turniej mistrzostw świata, dostaniemy cztery razy "bęcki" i zostanie mam tylko pójście na molo w Sopocie. A teraz jedziemy do Gliwic i mega się tym jaram - przyznała Wołosz.

- Super, że udało się to naszej grupie. Mam nadzieję, że będzie to też początkiem czegoś miłego, co czeka nas w przyszłości. Wierzyłam, że możemy coś zrobić na tym turnieju, ale nie myślałam jak daleko zajdziemy. Ten zespół na to zasługuje, a to tylko pięć miesięcy pracy z tym trenerem - zaznaczyła rozgrywająca.

Mecz Polek z Serbkami o awans do najlepszej czwórki turnieju zostanie rozegrany we wtorek (godz. 20.30) w Gliwicach.

Źródło: Getty Images Joanna Wołosz jest rozgrywającą i kapitanem kadry

Polska - Niemcy 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 26:28, 15:10)



Polska: Joanna Wołosz, Magdalena Stysiak, Agnieszka Korneluk, Kamila Witkowska, Zuzanna Górecka, Olivia Różański - Maria Stenzel (libero) - Weronika Szlagowska, Katarzyna Wenerska, Monika Gałkowska, Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Monika Fedusio.



Niemcy: Pia Kastner, Jennifer Janiska, Camilla Weitzel, Lina Alsmeier, Hanna Orthmann, Marie Scholzel - Anna Pogany (libero) - Monique Strubbe, Lena Stigrot, Kimberly Drewniok, Laura Emonts, Corina Glaab, Saskia Hippe.