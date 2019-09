Nokaut w pierwszym secie. Polacy w 72 minuty rozbili Czarnogórę

MECZ POLSKA - CZARNOGÓRA - RELACJA W EUROSPORT.PL

Polacy we wtorek, kilka godzin przed spotkaniem, odbyli podróż z Rotterdamu do Amsterdamu. W Rotterdamie odnieśli trzy zwycięstwa - kolejno z Estończykami (3:1), Holendrami (3:0) i Czechami (3:0).



Polacy przegrywali 4:8, wygrali 25:12. "Nie pamiętam wcześniej takiej sytuacji" Polscy siatkarze... czytaj dalej » W żadnym z nich nie musieli pokazać pełni możliwości. Drużyna z Bałkanów również nie zmusiła mistrzów świata do wysiłku. Czarnogórcy dopiero debiutują w imprezie tej rangi. Nie mają w reprezentacji gwiazd - największa to kapitan Vojin Cacić, który w przyszłym sezonie zagra w polskiej ekstraklasie w klubie Aluron Virtu CMC Zawiercie. W mistrzostwach Europy zdążyli jednak sprawić niespodziankę, pokonując w grupie Estonię (3:0). Przegrali też, zresztą zgodnie z planem, z Holandią (0:3) i Ukrainą (1:3).

Dominacja na boisku

Polacy w amsterdamskiej hali szybko objęli prowadzenie. Z każdą kolejną akcją tylko je powiększali, dominując w każdym elemencie. Z ogromną swobodą piłki zbijali Wilfredo Leon czy Dawid Konarski. Po efektownej akcji tego drugiego było już 17:7. Skończyło się zwycięstwem faworytów 25:10. Deklasacja.



W drugim secie obraz gry nie uległ zmianie. Zawodnicy Vitala Heynena mogli przećwiczyć kilka schematów, bez obawy o końcowy wynik. Belgijski szkoleniowiec wprowadził rezerwowych - przyjmującego Artura Szalpuka (dał odpocząć Leonowi) i środkowego Jakuba Kochanowskiego. Polacy znów z łatwością wygrali - tym razem 25:17. Ostatni punkt zdobył Aleksander Śliwka.

Ale w kolejnej partii Heynen musiał wstrząsnąć zespołem. Po błędzie w przyjęciu Śliwki zrobiło się 8:8. Podczas przerwy na żądanie trener Biało-Czerwonych zrugał swojego podopiecznego. Śliwka natychmiast zrehabilitował się, dopisując punkt z trudnej sytuacji.



Wszystko wróciło do normy. Wynik 25:19 zakończył mecz, który trwał zaledwie 72 minuty. Czarnogórcy w tym czasie zdążyli popełnić aż 26 błędów własnych.

Najskuteczniejsi w polskiej ekipie - Konarski i Śliwka - zanotowali odpowiednio 13 i 11 punktów.

Awans do 1/8 finału

W ten sposób Biało-Czerwoni, liderzy grupy D z kompletem zwycięstw, zapewnili sobie awans do 1/8 finału (wystarczały im do tego już dwa wygrane sety z Czarnogórą). Z sześciozespołowej grupy do kolejnej rundy turnieju przechodzą cztery.



W czwartek mistrzowie świata - również w Amsterdamie - na zakończenie fazy grupowej zagrają z Ukrainą.



W drugim z wtorkowych meczów grupy D Holendrzy o godzinie 20 zmierzą się z Estończykami.

Mistrzostwa Europy, grupa D:

Polska - Czarnogóra 3:0 (25:10, 25:17, 25:19)

Polska: Konarski (13), Komenda (1), Leon (7), Śliwka (11), Bieniek (4), Bieniek (7), Wojtaszek (libero) oraz Szalpuk (6), Kochanowski (3).

Czarnogóra: G. Cuk (3), Strugar (3), Bojić, Wukasinowić (10), Jecmenica (2), Culafić (2), Cacić (libero) oraz Minić (6), B. Cuk (6), Milić (3).