Włosi solidaryzują się z Egonu. "To kilka słów, ale one są straszne"

O Egonu zrobiło się głośno w niedzielę - po zdobyciu przez jej reprezentację brązowego medalu mistrzostw świata - kiedy w sieci opublikowano nagranie z udziałem siatkarki rozmawiającej ze swoim agentem.

- Nie zrozumiesz tego, nie zrozumiesz. To mój ostatni mecz w reprezentacji. Pytali mnie, czemu jestem Włoszką. Jestem tym zmęczona - mówiła zawodniczka urodzona w rodzinie emigrantów z Nigerii, która włoskie obywatelstwo uzyskała w 2014 roku.



Egonu crying pic.twitter.com/mBHhypGk8w — @whatsupban (@whatsupban) October 15, 2022





"Koszulka to już nie tylko kwestia obywatelstwa, ale i tożsamości"

Pokonały Polki w ćwierćfinale, są mistrzyniami świata. Serbskie siatkarki obroniły tytuł Reprezentantki... czytaj dalej » Wsparcie 23-latce okazał między innymi najbardziej znany włoski dziennik o tematyce sportowej "La Gazzetta dello Sport".

"To kilka słów, ale one są straszne, jeśli pomyśli się o znaczeniu zawodniczki, która je wypowiedziała" - napisano, podkreślając, że Egonu - liderka jednej z najlepszych reprezentacji na świecie - przeżywa "katusze" z powodu rasistowskich obelg w internecie.

"Wszyscy są z Paolą" - dodają dziennikarze gazety.

"Reprezentowanie Włoch to kwestia koloru. Tak. Jeśli nosisz błękitną koszulkę, jesteś Włoszką albo Włochem" - napisała "La Stampa", podkreślając, że "koszulka to już nie tylko kwestia obywatelstwa, ale i tożsamości".

Premier Włoch: jest dumą naszego sportu

Do Egonu zwrócili się także włoscy politycy z premierem Mario Draghim na czele. Po całym zdarzeniu Draghi zadzwonił do siatkarki, a jego kancelaria wydała w związku z tym oświadczenie.

"Zawodniczka jest dumą naszego sportu, będzie miała w przyszłości okazję, by zdobyć następne trofea w koszulce narodowej reprezentacji" - napisano.



Razzismo sul web, tutti con Paola Egonu. Ma la rivoluzione andrà avanti https://t.co/8pWUJ5cSQt — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 17, 2022





Z zawodniczką rozmawiał także szef włoskiego Komitetu Olimpijskiego Giovanni Malago, by przekazać jej wyrazy wsparcia od świata krajowego sportu. Zachęcił ją też do tego, by "nie podejmowała pochopnych decyzji".

- Paola Egonu jest bardzo przywiązana do koszulki Azzurrich. Zareagowała na gorąco na kilku kretynów w mediach społecznościowych - zaznaczył zaś prezes włoskiej federacji siatkówki Giuseppe Manfedi.

Jak zaznaczył, Egonu jest po sześciu miesiącach zgrupowania i była zestresowana.

- Teraz uspokójmy się wszyscy, następne powołanie do reprezentacji będzie w kwietniu 2023 roku i nie mam powodu, by myśleć, że jej nie będzie. Poza tym siatkówka oferuje pełną integrację i nie ma nic wspólnego z rasizmem - dodał.